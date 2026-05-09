Thắng kiện 4 năm vẫn chưa được thi hành án, pháp luật ‘vướng’ ở đâu?

TPO - Một bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2022, kèm theo quyết định buộc thi hành án từ năm 2023. Thế nhưng, việc thực thi vẫn chưa hoàn tất khiến quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vụ việc đang đặt ra câu hỏi về trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng.

Hiệu lực của bản án và khoảng cách trong thực thi

Theo hồ sơ vụ việc, vợ chồng ông Võ Hồng V. (trú tại tổ dân cư Đồng Nà, phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) đã khởi kiện quyết định hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Ngày 17/8/2022, TAND TP. Hội An (nay là TAND khu vực 10 – Đà Nẵng) ban hành Bản án số 04/2022/HCST, tuyên hủy các văn bản hành chính không phù hợp, bao gồm Công văn số 2005/CCT và các thông báo nghĩa vụ tài chính được ban hành trước đó.

Đồng thời, tòa án yêu cầu cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai xác định lại nghĩa vụ tài chính của người dân theo đúng quy định pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ (ngày 11/6/2019).

Tiếp đó, ngày 28/6/2023, Quyết định buộc thi hành án số 01/2023/QĐ-THA được ban hành, qua đó tái khẳng định nghĩa vụ thực thi của các cơ quan liên quan.

Xét về mặt pháp lý, đây là những phán quyết có hiệu lực bắt buộc thi hành. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa hiệu lực pháp lý và hiệu quả thực thi.

Sau khi có quyết định buộc thi hành án, đến ngày 26/7/2023, cơ quan thuế mới thực hiện một phần nghĩa vụ thông qua việc hủy bỏ các văn bản sai phạm trước đó. Tuy nhiên, nội dung mang tính quyết định của bản án là xác định lại nghĩa vụ tài chính cụ thể thì vẫn chưa được hoàn tất.

Vợ chồng ông Võ Hồng V, người thắng kiện trong vụ án hành chính sau nhiều năm vẫn không thể hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai.

Trong văn bản trả lời công dân ngày 7/4/2026, Thuế Cơ sở 7 – TP. Đà Nẵng cho biết việc xác định nghĩa vụ tài chính cần có thông tin đầu vào từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực VIII. Do chưa nhận được “Phiếu chuyển thông tin”, cơ quan thuế cho rằng chưa có đủ căn cứ để thực hiện.

Một câu trả lời mang tính kỹ thuật, nhưng lại kéo dài hệ quả pháp lý. Trong khi đó, người dân (bên thắng kiện) vẫn phải gõ cửa khắp nơi trong vô vọng. Hồ sơ pháp lý bị đình trệ, quyền lợi hợp pháp bị treo lơ lửng.

Từ góc độ quản trị hành chính, đây là biểu hiện của sự phụ thuộc liên thông giữa các cơ quan. Và khi sự phối hợp này không được vận hành hiệu quả, hệ quả không chỉ là sự chậm trễ thủ tục mà còn làm gián đoạn việc thực thi một bản án đã có hiệu lực.

Vấn đề đặt ra là, một vướng mắc mang tính quy trình nội bộ liệu có thể trở thành căn cứ để trì hoãn nghĩa vụ pháp lý đã được xác lập bởi tòa án hay không?

Cần đảm bảo hiệu lực thực tế của quyền tư pháp

Theo quy định tại Điều 311 Luật Tố tụng Hành chính 2015, bản án và quyết định của tòa án sau khi có hiệu lực phải được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành. Tính “ngay lập tức” trong thi hành là một nguyên tắc nhằm đảm bảo hiệu lực thực tế của quyền tư pháp.

Bên cạnh đó, Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong trường hợp chậm thi hành hoặc không thi hành bản án hành chính. Đây là cơ chế nhằm đảm bảo tính ràng buộc trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ.

Theo quan điểm của Luật sư Nguyễn Thành Long (Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng), việc kéo dài tình trạng chưa xác định nghĩa vụ tài chính không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho vợ chồng ông Võ Hồng V, mà còn ảnh hưởng đến nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Khi bản án không được thi hành kịp thời, niềm tin vào hệ thống tư pháp và quản lý hành chính cũng bị tác động.

Về bản chất vụ việc, cho thấy một điểm nghẽn trong cơ chế thực thi pháp luật hành chính, sự thiếu đồng bộ và thiếu ràng buộc hiệu quả trong phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Văn bản số 624-PC/BNCTU của Ban Nội chính Thành ủy.

Theo luật sư Nguyễn Thành Long, việc thi bản án hành chính trường hợp vợ chồng ông Võ Hồng V. cần có sự vào cuộc của các cơ quan thanh tra, giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan, đồng thời rà soát lại cơ chế phối hợp liên ngành trong thi hành án hành chính.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 28/4 vừa qua, Ban Nội chính Thành ủy TP. Đà Nẵng đã có văn bản số 624-PC/BNCTU, gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khu vực VIII và Cơ quan Thuế cơ sở 7, đề nghị 2 đơn vị này kiểm tra, xử lý và sớm có văn bản trả lời cho công dân; báo cáo kết quả giải quyết về Ban Nội chính Thành ủy trước ngày 20/5/2026.

Trước đó, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã nhận được đơn kiến nghị của ông Võ Hồng V. về việc đề nghị thi hành án hành chính.