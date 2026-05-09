Giải trí

Hai mỹ nhân diễn đơ thắng giải Baeksang 2026, khán giả phản ứng

Minh Vũ

TPO - Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2026 đã tìm thấy chủ nhân, nhưng cả Moon Ga Young lẫn Shin Se Kyung đều bị cho là không xứng đáng.

Tối 8/5, hàng chục nghệ sĩ Hàn Quốc đã tham dự Lễ trao giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62. Là một trong những giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc, kết quả của Baeksang 2026 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Công chúng bất ngờ khi Moon Ga Young được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc mảng điện ảnh. Shin Se Kyung cũng vượt qua nhiều đàn chị để giành chiến thắng giải Nữ phụ xuất sắc mảng điện ảnh.

Chiến thắng của Moon Ga Young và Shin Se Kyung không nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả. Trên các diễn đàn MXH Hàn Quốc, công chúng cảm thấy tiếc nuối cho những đề cử khác, họ nhận định dù Moon Ga Young và Shin Se Kyung đã có tiến bộ trong diễn xuất nhưng màn thể hiện trong phim không thuyết phục.

Moon Ga Young được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc mảng điện ảnh tại Baeksang Arts Awards 2026 với vai diễn trong Once We Were Us.

Để giành được chiến thắng, Moon Ga Young đã vượt qua những cái tên "sừng sỏ" như Go Ah Sung (phim Pavane for a Dead Princess), Son Ye Jin (No Other Choice), Lee Hye Young (trong The Old Woman with the Knife/Đại Mẫu), và Han Ye Ri với phim One Spring Night. Các diễn viên kể trên đều là những nghệ sĩ kỳ cựu, khả năng xây dựng vai diễn của họ cũng rất xuất sắc.

Tương tự, đối thủ của Shin Se Kyung cũng là những diễn viên kỳ cựu như Jeon Mi Do phim The King's Warden, Jang Hye Jin với The World of Love, Yeom Hye Ran trong tác phẩm No Other Choice và Shin Hyun Been của The Ugly. Trong số các đề cử, Shin Se Kyung bị đánh giá thấp nhất. Không những vậy, trong bộ phim Humint, nhân vật nữ bị xây dựng lạc hậu, vai trò gây tranh cãi chỉ để làm nền cho các vai diễn nam. Vì vậy, chiến thắng của Shin Se Kyung gây ra phản ứng tranh cãi cực mạnh.

Shin Se Kyung bị chê diễn đơ nhưng lại giành chiến thắng.

"Baeksang năm nay ngứa đòn nên trao cho Shin Se Kyung giải Nữ phụ xuất sắc và Moon Ga Young thắng giải Nữ chính xuất sắc mảng Movie đấy quý vị!", "Sống đến ngày Moon Ga Young và Shin Se Kyung được giải điện ảnh rồi!", "Giải Baeksang đúng là vứt uy tín mảng điện ảnh đi luôn. Có nhiều bình luận chê bai giải nữ phụ của Shin Se Kyung và nữ chính của Moon Ga Young ầm ĩ trên các trang MXH kìa", "Shin Se Kyung nổi tiếng mặt đơ mà lụm giải cũng khá bất ngờ", "Như một trò đùa vậy", "BTC Baeksang trao giải nhìn vào tên đạo diễn, ai nổi danh thì phải có một giải cầm về", khán giả bình luận về kết quả của giải thưởng Baeksang 2026.

Kết quả giải thưởng Baeksang lần thứ 62:

* Hạng mục điện ảnh

- Daesang: Yoo Hae Jin (The King's Warden)

- Phim xuất sắc: No Other Choice

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Park Jung Min (The Ugly)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Moon Ga Young (Once We Were Us)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lee Sung Min (No Other Choice)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Shin Se Kyung (Humint)

- Nam diễn viên mới xuất sắc: Park Ji Hoon (The King's Warden)

- Nữ diễn viên mới xuất sắc: Seo Su Bin (The World of Love)

- Đạo diễn xuất sắc: Yoo Ga Eun (The World of Love)

- Đạo diễn mới xuất sắc: Park Joon Ho (3670)

- Kịch bản hay nhất: Byun Sung Hyun và Lee Jin Seong (Good News)

- Best Technical Achievement: Minwhi Lee (Pavane for a Dead Princess)

- Gucci Impact Award: The King's Warden

* Hạng mục truyền hình

- Daesang: Ryu Seung Ryong (The Dream Life of Mr. Kim)

- Phim xuất sắc: You and Everything Else

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Hyun Bin (Made in Korea)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Park Bo Young (Our Unwritten Seoul)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Yoo Seung Mok (The Dream Life of Mr. Kim)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Im Soo Jung (Low Life)

- Nam diễn viên mới xuất sắc: Lee Chae Min (Bon Appétit, Your Majesty)

- Nữ diễn viên mới xuất sắc: Bang Hyo Rin (Aema)

- Đạo diễn xuất sắc: Park Shin Woo (Our Unwritten Seoul)

- Kịch bản hay nhất: Song Hye Jin (You and Everything Else)

- Best Technical Achievement: Kang Seung-won (Pavane for a Dead Princess)

- Naver Popularity Award: Lim Yoona, Park Ji Hoon

- Diễn xuất xuất sắc (Nhạc kịch): Kim Junsu (Beetlejuice)

Minh Vũ
