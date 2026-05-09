Giải trí

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt quốc tế

Minh Vũ

TPO - Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba đã vượt ra ngoài Trung Quốc, xứng danh "nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới".

Trang Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có dịp tham dự sự kiện thời trang Met Gala, nhưng sắc đẹp của cô lại khiến khán giả trên khắp thế giới ngưỡng mộ cho rằng cô thực sự phù hợp sự kiện này.

Loạt tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba từ các sự kiện trước như đêm hội Weibo, chương trình của tạp chí W China tổ chức vào tháng 8/2025, sự kiện của tạp chí Elle đều được nhắc đến như một minh chứng cho thấy sự thay đổi phong cách đa dạng của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong đó, bộ lễ phục đầy quyền uy từ thương hiệu Robert Wun Couture Thu Đông 2025 khiến Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên nổi bật và nhận được nhiều lời khen. Nữ diễn viên như bước ra từ một thế giới fantasy. Gương mặt đẹp như tượng tạc với sống mũi cao, đôi mắt sâu hút hồn cùng tỷ lệ hình thể chuẩn giúp Địch Lệ Nhiệt Ba luôn chiếm trọn spotlight giữa dàn sao Hoa ngữ. Tại sự kiện này, các từ khóa liên quan tới Địch Lệ Nhiệt Ba thu về hơn một tỷ lượt đọc.

Chủ đề về Địch Lệ Nhiệt Ba và Met Gala thu hút hơn 70 triệu lượt đọc.

Với vóc dáng hoàn mỹ, khí chất sang trọng, Địch Lệ Nhiệt Ba không ngại bất kỳ kiểu trang phục nào. Cô còn thường xuyên xuất hiện trong những kiểu váy mới lạ độc đáo, việc lựa chọn lối đi không an toàn giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành độc bản, được khán giả mong đợi mỗi khi sự kiện diễn ra.

Khán giả Trung Quốc cũng tự hào đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt rất hợp với sự kiện thời trang cao cấp như Met Gala. Chắc chắn nếu có dịp góp mặt mỹ nhân Tân Cương sẽ không để công chúng thất vọng.

Thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thường tham gia các Tuần lễ thời trang với tư cách đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Theo Sina, với thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là người có phong độ ổn định và luôn khiến công chúng tự hào mỗi khi tham gia các sự kiện thời trang quốc tế. Thậm chí, trong nhiều chương trình, khi mỹ nhân Tân Cương không tham gia, khán giả còn cảm thấy thảm đỏ ngày hôm đó chưa đủ thu hút.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, thuộc top minh tinh được săn đón hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng khi đóng Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Chẩm thượng thư, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Trường ca hành…

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba đang học theo các đàn chị Phạm Băng Băng và Dương Mịch, tận dụng ưu thế về ngoại hình để gây ấn tượng với công chúng. Mỗi lần tham gia sự kiện hay xuất hiện trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba đều chăm chút từng chi tiết như trang phục, kiểu tóc, trang sức để khán giả không nhàm chán.

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ.

Khả năng tự biến mình thành tâm điểm chú ý của Nhiệt Ba được các thương hiệu yêu thích, phù hợp với nhu cầu quảng bá hình ảnh sản phẩm của nhãn hàng. Do đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được nhiều thương hiệu săn đón. Cô là nữ diễn viên 9X có số lượng hợp đồng quảng cáo nhiều nhất nhì giới giải trí. Giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn đứng top đầu, thậm chí vượt qua các đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn có ý thức tập trung vào sự nghiệp, không vướng vào các bê bối đời tư hay phát ngôn phản cảm. Do đó, hình ảnh cô đẹp hơn trong mắt công chúng, nâng cao vị thế của người đẹp, khiến đối tác tin tưởng.

#Địch Lệ Nhiệt Ba #Mỹ nhân tân cương #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

