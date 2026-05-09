Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương'

TPO - Sau hải trình gần 1.000 hải lý đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, hơn 70 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu cả nước đã cùng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, hun đúc tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Chiều ngày 8/5, tàu Trường Sa 571 chở Đoàn công tác số 14 năm 2026 đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) hoàn thành hải trình gần 1.000 hải lý thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Tàu Trường Sa 571 chở Đoàn công tác số 14 năm 2026 cập cảng Quốc tế Cam Ranh.

Đoàn công tác số 14 với hơn 200 đại biểu gồm các cơ quan cơ quan đơn vị đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank). Trong đó, có 70 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội tiêu biểu, đại diện các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cả nước tham gia hành trình "Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương"

Trong chuyến công tác, Đoàn công tác số 14 đã thăm các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Đá Lớn, Nam Yết, Đá Lớn B, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà Giàn DK – 1/16.

Tại các đảo, các đại biểu đã thăm hỏi, tặng quà cho quân và dân đang công tác, làm việc, sinh sống tại các đảo và nhà giàn DK1, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với quân dân trên đảo. Trao tặng những phần quà, công trình, phần việc thiết thực cho quân và dân trên biển, đảo.

Các đoàn viên thanh niên tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên boong tàu Trường Sa 571 giữa biển trời Tổ quốc thiêng liêng.



Đặc biệt, trong hải trình hơn 70 đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn triệu tập tham gia “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đã được tham gia Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên boong tàu Trường Sa 571 và trên đảo Trường Sa đầy ý nghĩa. Cùng tham gia lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa (vùng biển đảo Cô Lin – Len Đao – Gạc Ma) và trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Các đoàn viên thanh niên tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên đảo Trường Sa.

Cùng với đó, các đoàn viên thanh niên cùng chiến sĩ đảo Trường Sa tham gia giải chạy bộ “Quân dân chung nhịp bước vì chủ quyền biển đảo” với khí thế hào hứng để cùng chào mừng kỷ niệm 71 năm thành lập Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2026).

Đoàn viên thanh niên cùng các chiến sĩ đảo Trường Sa tham gia chạy bộ “Quân dân chung nhịp bước vì chủ quyền biển đảo”.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Mỗi chuyến hành trình đến với Trường Sa, đến với Nhà giàn DK1 không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc. Hành trình đó không chỉ để tận mắt chứng kiến cuộc sống, nhiệm vụ của quân và dân nơi biển, đảo tiền tiêu, mà còn để mỗi đại biểu tự soi lại trách nhiệm của mình trước Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu chia sẻ cùng quân và dân trên đảo Song Tử Tây.

“Điều quý giá nhất mà mỗi hành trình mang lại không chỉ là những món quà được trao, những công trình được hỗ trợ, những chương trình giao lưu được tổ chức, mà sâu xa hơn là sự lan tỏa của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin, của trách nhiệm và ý chí hành động trong mỗi người. Từ Trường Sa trở về, mỗi đại biểu là một sứ giả của biển, đảo; mỗi câu chuyện được kể, mỗi bức ảnh được chia sẻ, mỗi bài viết, mỗi sản phẩm truyền thông, sẽ đều góp phần đưa Trường Sa gần hơn với đất liền, đưa tình yêu biển, đảo thấm sâu hơn vào trái tim thế hệ trẻ Việt Nam”, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa Đông.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng chia sẻ: Hành trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1, là hành trình mà mỗi đại biểu sẽ “mang ra tình cảm, mang về niềm tin”, mang theo tình cảm của nhân dân trong đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi biển, đảo tiền tiêu. Đó là tình cảm biết ơn, trân trọng và tự hào trước sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Đó cũng là lời khẳng định rằng: Đất liền luôn hướng về biển, đảo; Trường Sa không xa, bởi Trường Sa luôn ở trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng các đoàn viên thanh niên giao lưu cùng chiến sĩ trên đảo Sơn Ca.

Anh Nguyễn Tường Lâm tham gia giao lưu cùng các chiến sĩ đảo Trường Sa Đông.

Các chiến sĩ đảo Sơn Ca cùng giao lưu văn nghệ cùng thành viên đoàn công tác.

Các bạn trẻ check-in lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trên đảo Trường Sa.

