Giúp thanh thiếu niên Đà Nẵng ‘tự vệ’ trên không gian số

TPO - Chuỗi tập huấn về an toàn không gian mạng giúp thanh thiếu nhi Đà Nẵng nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng số và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong 3 ngày (từ ngày 8/5 đến ngày 10/5), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức các lớp tập huấn “An toàn trên không gian mạng – Nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ đối với thanh thiếu niên” năm 2026.

Chuỗi tập huấn An toàn trên không gian mạng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Đây là chuỗi tập huấn nằm trong chương trình hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”.

Chương trình gồm 3 lớp, dành cho 300 học viên là giáo viên và học sinh trung học cơ sở và cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên xã miền núi Trà My (TP. Đà Nẵng). Qua các buổi tập huấn, thanh thiếu nhi được nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng trong việc tham gia môi trường số an toàn, lành mạnh.

Với sự hướng dẫn của các chuyên gia, các bạn trẻ được cung cấp kiến thức cơ bản về internet và mạng xã hội, lợi ích và nguy cơ khi sử dụng internet, mạng xã hội và nền tảng video ngắn, nhận diện các nội dung không an toàn, độc hại trên không gian mạng.

Các bạn trẻ tương tác với chuyên gia thông qua các trò chơi, hoạt động hỏi đáp.

Thông qua các phần trò chơi tương tác, hỏi đáp, các chuyên gia cũng giúp học viên nhận diện nguy cơ, hành vi vi phạm pháp luật thường gặp trên không gian mạng như: lừa đảo trực tuyến, dụ dỗ, bắt cóc trực tuyến, xâm hại tình dục qua mạng, bạo lực mạng, phát tán thông tin sai lệch, độc hại từ AI… Việc phân tích các hình thức, thủ đoạn mới, tinh vi của các đối tượng bằng các ví dụ, tình huống thực tế giúp các bạn trẻ dễ nhận biết và cảnh giác.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng thực hành giúp thanh thiếu niên nâng cao khả năng tự bảo vệ, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro trên môi trường số như: kỹ năng sử dụng Internet an toàn, lành mạnh; kỹ năng kiểm chứng thông tin, phòng chống tin giả; xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng…

Các bạn trẻ ứng dụng lý thuyết vào thực hành các kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, định hướng thanh thiếu niên trong thời đại số, thông qua chương trình, Thành Đoàn kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

“Qua đó, các bạn trẻ có thể chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng, sử dụng các công cụ trực tuyến, AI hiệu quả trong đời sống, học tập và công việc”, anh Hùng nói.