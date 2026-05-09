Những kết quả quan trọng trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng

TPO - Trong hơn 30 giờ đồng hồ tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có lịch trình làm việc dày đặc với khoảng 20 hoạt động song phương và đa phương, đem lại những kết quả hết sức thực chất, hiệu quả, lan toả thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, nhiều đóng góp của cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đạt được đồng thuận rất cao về nhiều biện pháp ứng phó toàn diện và bao trùm trong ngắn hạn cũng như dài hạn, khi tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa ra giải pháp trên tất cả các trụ cột, từ chính trị - an ninh, kinh tế cho đến văn hóa – xã hội và bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân ASEAN, không chỉ giúp ASEAN vượt qua khó khăn trước mắt, nâng cao tính chủ động, tự cường của ASEAN, sẵn sàng ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong tương lai mà còn hướng tới đạt được các mục tiêu dài hạn theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

ASEAN đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng tại Trung Đông, trong đó, nhấn mạnh củng cố đoàn kết ASEAN và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước thành viên; tăng cường phối hợp liên ngành, cảnh báo sớm và xây dựng cơ chế liên lạc khẩn cấp; đẩy nhanh triển khai hiệu quả các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác về dầu khí, kết nối năng lượng lương thực, cũng như tăng cường hợp tác lãnh sự và hỗ trợ công dân, đặc biệt là lao động di cư ở khu vực bị ảnh hưởng. ​

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh dù ưu tiên vượt qua các khó khăn trước mắt, ASEAN cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đặt ra để đạt được các mục tiêu dài hạn theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Trong đó, hợp tác chính trị - an ninh là trọng tâm hàng đầu để bảo đảm an ninh, hòa bình và ổn định khu vực, thông qua củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị và phát huy các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

ASEAN sẽ tiếp tục tập trung tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, triển khai Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) mới nâng cấp, hoàn tất đàm phán Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN (DEFA), tận dụng các động lực phát triển mới, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường kết nối hạ tầng, đa dạng hóa thị trường, mở rộng kết nối kinh tế thông qua các FTA+ với các đối tác.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm người dân thực sự là trung tâm của Cộng đồng ASEAN, ưu tiên nguồn lực cho an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao năng lực cho người dân, nhất là thanh niên, để đáp ứng các yêu cầu của thời đại số và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của hội nghị, khẳng định đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIV - tiếp tục coi trọng ASEAN và cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Trong lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu ra rất nhiều đề xuất, sáng kiến đóng góp vào các giải pháp chung của ASEAN, để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN trong ứng phó với tình hình hiện nay cũng như hướng tới tương lai, bảo đảm cho người dân được thụ hưởng những thành quả của ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Mofa

Các đề xuất của Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tiếp tục phát triển bền vững, để người dân ASEAN có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Các biện pháp Việt Nam đề ra rất toàn diện, từ hòa bình, an ninh, ổn định; tăng cường đoàn kết nội khối; cho tới tăng cường kết nối kinh tế - thương mại nội khối, dỡ bỏ các rào cản thương mại trong ASEAN; mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN; mở rộng không gian của ASEAN thông qua kết nối, ký kết các thỏa thuận về kinh tế với các đối tác bên ngoài, cũng như tăng cường hợp tác, kết nối ASEAN trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người.

Những đề xuất của Việt Nam được các quốc gia thành viên ASEAN hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam và các nước, ASEAN đã thông qua Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các Hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông. ​

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, chỉ trong vòng hơn 30 giờ đồng hồ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện lịch làm việc dày đặc với khoảng 20 hoạt động song phương và đa phương quan trọng, đem lại những kết quả hết sức thực chất, hiệu quả, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, nhiều đóng góp của cộng đồng ASEAN, mở ra những tiền đề và xung lực thuận lợi đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi cả về bề rộng và bề sâu trong thời gian tới.