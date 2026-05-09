Công an triệu tập 11 đối tượng vụ đánh người tử vong tại quán cà phê

Tân Lộc

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, nhóm người mang theo hung khí tấn công nhóm đối thủ đang uống cà phê, làm 1 thanh niên 17 tuổi tử vong, Công an Cà Mau đã triệu tập 11 người liên quan để điều tra.

Liên quan vụ nhóm thanh niên mang hung khí lao vào quán cà phê ở ấp 5, xã Tân Lộc, Cà Mau, tấn công nhóm đối thủ đang ngồi trong quán, làm L.H.M. (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau) tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia đánh, chém nạn nhân.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa N.N.D. (16 tuổi, ở xã Tân Lộc) và L.H.M.

Nhóm người lao vào tấn công nhóm khác trong quán cà phê, làm 1 thanh niên tử vong tại chỗ (Ảnh cắt từ clip).

Trước khi vụ việc xảy ra, một người bạn gọi điện báo cho D. biết M. đang có mặt tại quán cà phê. Sau đó, nhiều thanh thiếu niên tụ tập, trong đó có người đi mua dao. Ít phút sau, nhóm này kéo đến quán cà phê rồi xông vào đánh, chém, đâm khiến M. tử vong tại chỗ.

Sau hơn 1 giờ truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã triệu tập 11 người liên quan đến làm rõ. Ban đầu xác định có 4 người trực tiếp tham gia tấn công nạn nhân M.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều tối 8/5, một nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào quán cà phê tại ấp 5, xã Tân Lộc (Cà Mau), rồi bất ngờ tấn công 4 người đang ngồi bên trong. Trong các nạn nhân bị đánh, có cả con của chủ quán. Vụ tấn công khiến L.H.M tử vong tại chỗ.

