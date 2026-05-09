Đồng Nai: CSGT phạt 'nguội' hàng loạt tài xế từ hình ảnh vi phạm người dân cung cấp

TPO - Công an TP Đồng Nai liên tiếp nhận được clip camera hành trình của người dân thông qua Fanpage, VNeTraffic và xử lý các hành vi vượt ẩu, đi sai làn của các tài xế ô tô.

Ngày 9/5, Phòng CSGT Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa liên tiếp xử lý nhiều tài xế có hành vi vượt ẩu, đi sai làn đường sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic và các kênh trực tuyến.

Xe con đi sai làn bị người dân đưa lên ứng dụng của CATP Đồng Nai (ảnh: CACC)

Theo đó, vào sáng 30/4, tại khu vực vòng xoay Hồ Xuân Hương giao với đường ĐT741, hướng về trạm thu phí Thuận Phú, xe ô tô biển số 93A-544.xx do tài xế N.B.N. (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển bị người dân ghi lại hành vi đi sai làn đường, liên tục vượt phải nhiều phương tiện, dù tuyến đường khá thông thoáng.

Đáng chú ý, trong lúc vượt xe container, ô tô này còn ép sát một xe máy chạy cùng chiều khiến nhiều người bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tiếp nhận phản ánh từ hệ thống VNeTraffic do Cục CSGT chuyển đến, ngày 8/5, lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh, mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông N.B.N. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử để phục vụ công tác xử lý.

Một xe khách bị phản ánh vượt xe không đảm bảo an toàn (ảnh: CACC)

Cùng ngày, lực lượng CSGT cũng lập biên bản đối với tài xế xe khách tên Đ. (41 tuổi, ngụ Lâm Đồng) về hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn.

Trước đó, qua clip camera hành trình do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic, lực lượng chức năng xác định vào khoảng 11h41 ngày 10/3, trên tuyến ĐT741, đoạn qua phường Bình Phước, xe khách biển số 50H-461.xx có hành vi vượt xe thiếu an toàn, chèn ép phương tiện cùng chiều và không bật tín hiệu xin vượt.

Sau quá trình xác minh, tài xế Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm và bị xử phạt về lỗi “Vượt xe trong trường hợp không được vượt”.

Ngoài ra, lực lượng CSGT còn xử lý tài xế V.C.L. (56 tuổi, ngụ Cà Mau) do có hành vi vượt xe trái quy định trên tuyến Quốc lộ 14.

Theo phản ánh từ người dân gửi đến fanpage Phòng CSGT Công an Đồng Nai, khoảng 16h59 ngày 2/5, ô tô biển số 69B-005.xx vượt xe tại khu vực có vạch kẻ tim đường liền nét, chèn ép xe lưu thông cùng chiều lẫn xe đi ngược chiều, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách vượt mắc nhiều lỗi vi phạm

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế V.C.L. thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT sau đó đã lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe điện tử theo quy định.

Phòng CSGT Công an Đồng Nai khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp hình ảnh, clip phản ánh vi phạm giao thông qua các kênh trực tuyến chính thống nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây nguy hiểm trên đường.