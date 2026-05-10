Huế nghiên cứu đầu tư xây thêm cầu vượt đường sắt

Ngọc Văn - Ny Hồ

TPO - Để giảm nguy cơ ùn tắc, phòng ngừa tai nạn giao thông tại cửa ngõ phía bắc nội đô, TP. Huế nghiên cứu đầu tư xây thêm cầu vượt đường sắt Bắc - Nam tại nút giao Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương An), đồng thời điều chỉnh tăng vốn dự án đường Vành đai 3 lên hơn 1.600 tỷ đồng.

Ngày 9/5, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết, vừa trình Sở Xây dựng thành phố thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Vành đai 3.

Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam trên tuyến cầu và đường dẫn phía bắc hầm đường bộ Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô). Nguồn internet

Theo phương án mới, nút giao Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương An) sẽ xây dựng cầu vượt quốc lộ và đường sắt Bắc - Nam thay cho hình thức nút giao cắt đồng mức, do tiềm ẩn nguy cơ ách tắc và mất an toàn giao thông.

Cầu vượt đường sắt dự kiến có 8 nhịp dầm Super T, dài hơn 292 m, rộng 17,5 m, bố trí 4 làn xe cơ giới. Dự án cũng bổ sung cầu bộ hành bằng thép vượt đường sắt và quốc lộ dài gần 59 m, cùng các tuyến đường gom kết nối lên cầu vượt.

Theo Ban Quản lý dự án, đường Vành đai 3 dài khoảng 6,5 km, đi qua nhiều phường kết nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 49A, được quy hoạch rộng từ 36 m đến 43 m tùy đoạn. Ngoài điều chỉnh quy mô đầu tư, dự án còn bổ sung khu tái định cư gần 5 ha tại phường Thủy Xuân, với 234 lô đất phục vụ giải phóng mặt bằng.

Tổng mức đầu tư dự án theo đề xuất điều chỉnh tăng từ hơn 750 tỷ đồng lên hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.100 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3 được kỳ vọng góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 qua nội đô TP. Huế, tăng kết nối giao thông và mở rộng không gian đô thị.

Theo tìm hiểu, hiện nay trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế có một số cầu vượt đường sắt đã được đầu tư, đưa vào vận hành như cầu vượt Thủy Dương (phường Thanh Thủy), cầu vượt Phú Bài (phường Phú Bài), cầu vượt Phong An (phường Phong Thái), cầu vượt đường dẫn phía bắc hầm Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô)… Các cầu vượt này thuộc tuyến Quốc lộ 1 và đường tỉnh.

#TP. Huế #Vành đai 3 #cầu vượt #đường sắt Bắc - Nam #nội đô Huế #Quốc lộ 49A #Quốc lộ 1 #đường Nguyễn Văn Linh #phường Hương An #ùn tắc #giao thông #đầu tư #tái định cư #ùn tắc giao thông

