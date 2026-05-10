Mặt trận Tổ quốc phải thực sự hướng về cơ sở, gần dân, sát dân

TPO - Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ Đại hội XI, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cần tiếp tục thể hiện vai trò của mình trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân, hướng tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác Mặt trận

“MTTQ cần đổi mới phương thức hoạt động trong giai đoạn hiện nay, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nói.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: PV.



Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trong bối cảnh mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam, một số hội chuyên ngành cũng “quy tụ” trong mái nhà chung MTTQ, là điều kiện rất thuận lợi để MTTQ phát huy vai trò, tăng cường tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội XI cũng sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam, hướng tới tạo ra cơ chế, mối quan hệ công tác phù hợp trong hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng…

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, MTTQ cũng cần phát huy vai trò trong tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân với tinh thần “tất cả vì nhân dân, nhân dân là trung tâm”.

Nêu vấn đề, chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hệ thống MTTQ cũng có những thay đổi phù hợp, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức MTTQ, đặc biệt là khi chúng ta tiếp tục tiến hành sắp xếp các thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

“Chúng ta có các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm. Vì thế, phải tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác mặt trận”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất, và cho rằng có như vậy mới đảm bảo được phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn”.

“Mặt trận phải thực sự hướng về cơ sở, để cấp cơ sở sát dân, gần dân. Mọi vấn đề của nhân dân phải được nắm bắt kịp thời để phản ánh, xây dựng chính sách cho phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng cần thực hiện nghiêm túc, bài bản, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của nhân dân”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh, cho rằng, đó là một trong những nội dung rất quan trọng, đã được nhấn mạnh trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, để nâng tầm hoạt động của hệ thống MTTQ trong nhiệm kỳ mới, công tác cán bộ đóng vai trò rất quan trọng. Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước thềm đại hội đã xem xét, hiệp thương, thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

“Đề án nhấn mạnh rằng, cơ cấu cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp, ngoài lực lượng nòng cốt đã có, cần đổi mới, tăng cường ở một số lĩnh vực, đặc biệt là các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nhân phát triển kinh tế… để phát huy vai trò, vị thế, sức mạnh của MTTQ trong thu hút, tập hợp lực lượng, đóng góp cho Đảng, Nhà nước, các địa phương trong bối cảnh chúng ta đặt mục tiêu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nói.

Cần những hành động chạm tới đời sống nhân dân

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Văn Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu, trong mọi tiến trình của lịch sử cách mạng Việt Nam, MTTQ Việt Nam luôn là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.



Ông Vũ Văn Tiến. Ảnh: PV.



“Sau khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc, cùng quy tụ trong một mái nhà chung, yêu cầu mới đối với Mặt trận ngày càng cao và toàn diện hơn. Tuy nhiệm vụ nặng nề nhưng MTTQ có điều kiện tốt hơn để điều phối hành động, kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, hạn chế tình trạng hành chính hóa, hoạt động phân tán, chồng chéo, hình thức”, ông Vũ Văn Tiến nhìn nhận.

Theo đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến, khi thực hiện mô hình này, tổ chức, bộ máy được tái cấu trúc tinh gọn đồng bộ, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động, vận hành của công tác Mặt trận theo hướng hiệu quả hơn, phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề đặt ra từ đời sống Nhân dân. Tinh thần “họp ít hơn, làm việc nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn, mang đến nhiều nụ cười cho nhân dân hơn” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trở thành thước đo trong hoạt động của Mặt trận.



“Sứ mệnh lịch sử đó đặt ra cho Mặt trận hôm nay phải thổi bùng mạnh mẽ hơn nữa “ngọn lửa” đại đoàn kết, biến sức mạnh tinh thần thành hành động thực tiễn, chuyển hóa niềm tin của Nhân dân thành động lực phát triển đất nước”, ông Vũ Văn Tiến nêu.

Ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, điểm khởi đầu, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận. Đây cũng là thời điểm đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thực sự trở thành “điểm tựa niềm tin” của Nhân dân.

Điều này, theo ông Vũ Văn Tiến, sẽ đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải thật sự gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân và cần có bản lĩnh chính trị, kỹ năng đối thoại, khả năng thuyết phục, tinh thần trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Hoạt động của Mặt trận cũng cần chuyển từ phong trào hình thức sang những hành động chạm tới đời sống nhân dân; từ nắm bắt tình hình theo lối truyền thống sang ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu xã hội số để lắng nghe nhanh, thấu hiểu sâu hơn tâm tư, nguyện vọng, tình cảm để phản ánh kịp thời tiếng nói của nhân dân.

“Khi lòng dân được quy tụ, sức dân được khơi thông, trí dân được phát huy và niềm tin được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không chỉ là truyền thống quý báu, mà trở thành nguồn lực chiến lược đưa đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, ông Vũ Văn Tiến nêu rõ.