Phát hiện thi thể phân huỷ bên quốc lộ

TPO - Trong quá trình di chuyển, người dân phát hiện người đàn ông nằm trong bụi cây ven đường quốc lộ đã tử vong, thi thể đang phân hủy nên báo cho Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đang khẩn trương xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông nằm ven đường Quốc lộ.

Sáng cùng ngày, công an tiếp nhận thông tin từ người dân tại km 32+700, quốc lộ 1A đoạn qua Bản Dù, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong khu vực bụi cây. Nhận diện ban đầu người đàn ông mặc quần âu đỏ, áo khoác ngoài sáng màu cùng đôi dép và mũ gần hiện trường.

Người đàn ông tử vong cùng một số vật dụng ven đường quốc lộ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Lạng Sơn có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn đang phát đi thông báo truy tìm tung tích, đồng thời tiến hành xác minh ADN cùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định danh tính nạn nhân.