Người đàn ông đổ xăng tự thiêu giữa đường

TPO - Sau khi uống rượu, một người đàn ông làm nghề bốc vác đã bất ngờ đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu ngay trên tỉnh lộ. Người dân dùng bình chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 9/5, ông T.T.B. (SN 1957, thường trú ở xã Minh Thạnh, TPHCM, hiện làm nghề bốc vác tại xã Hội Cư, Đồng Tháp), đi trên đường tỉnh 869 với biểu hiện say xỉn.

Khi đến trước nhà anh Trần Văn Lập (ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư), ông B. bất ngờ đổ xăng trong can nhựa lên người rồi bật lửa tự thiêu. Lập tức, ngọn lửa bùng phát mạnh.

Hiện trường ông B. tự thiêu.

Phát hiện sự việc, anh Lập cùng nhiều người dân xung quanh đã đem bình chữa cháy ra dập lửa trên người ông B. và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hội Cư đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.