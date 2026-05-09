‘Siêu trộm’ gây ra 23 vụ ‘nhẩy’ xe máy sa lưới

TPO - Từ tin báo mất xe máy của người dân, Công an phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị) đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô hoạt động liên phường. Đáng chú ý, một đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện tới 23 vụ trộm xe trong nhiều tháng qua.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 5/5/2026, Công an phường Đồng Sơn tiếp nhận tin báo của anh P.T.Đ. (SN 1972, trú TDP 8 Nam Lý, phường Đồng Hới) về việc bị mất trộm xe mô tô hiệu Yamaha Sirius mang BKS 73D1-115.60. Chiếc xe được dựng trước cổng nhà anh T.P. tại TDP 1 Mỹ Cương, phường Đồng Sơn thì bị kẻ gian lấy mất.

"Siêu trộm" Phạm Minh Cường (áo trắng) nhận tống đạt các quyết định của cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Đồng Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Qua điều tra, công an xác định hai đối tượng liên quan gồm Phạm Minh Cường (SN 1982, hộ khẩu tại TDP Thuận Vinh, phường Đồng Sơn, hiện ở TDP 9 phường Đồng Sơn) và Phạm Hữu Huy (SN 2009, trú TDP Thuận Vinh, phường Đồng Sơn).

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe nói trên và khai cất giấu tang vật tại nhà của Phạm Minh Cường. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành thu giữ tang vật, lập biên bản tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận từ khoảng tháng 10/2025 đến nay đã cùng nhiều đối tượng khác thực hiện tổng cộng 23 vụ trộm cắp xe mô tô. Trong đó, có 7 vụ xảy ra trên địa bàn phường Đồng Sơn và 16 vụ tại các địa bàn lân cận.

Theo lời khai ban đầu, sau khi trộm được xe máy, nhóm đối tượng mang bán cho một số cơ sở cầm đồ và các đầu mối tiêu thụ tài sản tại khu vực phường Đồng Hới, xã Quảng Ninh và xã Ninh Châu để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến nay, Công an phường Đồng Sơn đã thu giữ 7 xe mô tô là tang vật và phương tiện liên quan đến các vụ việc mà các đối tượng khai nhận thực hiện.

Hiện Công an phường Đồng Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.