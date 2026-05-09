Pháp luật

Khởi tố đối tượng tấn công công an khi bị nhắc tắt karaoke

Thái Lâm

TPO - Chỉ vì bị nhắc nhở tắt loa karaoke gây ồn, Nguyễn Phi Hùng ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đã đập chai bia xuống nền nhà, dùng mảnh vỡ tấn công tổ công tác công an.

Ngày 9/5, Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 1993, trú xã Phan Rí Cửa) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.​

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h50 ngày 21/12/2025, Công an xã Phan Rí Cửa tiếp nhận phản ánh của người dân về việc Hùng cùng một số người tổ chức nhậu, mở loa kẹo kéo hát karaoke trước nhà gây ồn ào và ảnh hưởng đến khu dân cư.

Nhận tin báo, tổ công tác Công an xã Phan Rí Cửa đến hiện trường nhắc nhở và yêu cầu tắt loa. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà còn có lời lẽ thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Chưa dừng lại, đối tượng cầm chai bia đập xuống nền nhà, sau đó dùng mảnh vỡ tấn công tổ công tác. Sự việc chỉ được ngăn chặn khi người thân can thiệp, kéo Hùng vào trong nhà và đóng cửa lại.​

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của Hùng không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương, mà còn mang tính chất chống đối, đe dọa lực lượng thi hành công vụ.​

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phan Rí Cửa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

