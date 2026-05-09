Nhóm sản xuất sữa giả bị lừa 140.000 USD khi nhờ cựu phó phòng 'chạy tội'

Hoàng An

TPO - Khi bị cảnh sát khám xét công ty, hai bị can Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà chi 150.000USD nhờ người tìm "cán bộ" giúp "chạy tội", nhưng bị cán bộ chiếm đoạt.

Chi 150.000 USD 'chạy án'

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, để ngoài sổ sách 1.061 tỷ đồng", xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty liên quan.

Hai bị can Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà (được xem là chủ mưu) bị truy tố 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ”.

Bị can Bùi Quốc Hưng (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC02, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, Viện Kiểm sát còn truy tố 26 bị can khác.

Theo cáo buộc, ngày 27/12/2024, Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra hành chính kho hàng, nhà máy của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, đã tạm giữ nhiều sản phẩm sữa.

Do có sai phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bị can Hoàng Mạnh Hà đã trao đổi với Vũ Mạnh Cường, tìm người có quan hệ để "giúp" cả hai chỉ bị xử lý hành chính mà không bị hình sự.

Sau đó, Hà liên hệ với bị can Phạm Gia Khải (ở phường Phú Thượng, Hà Nội) nhờ tìm người "kết nối" với lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường.

Bị can Khải tiếp tục liên hệ với bị can Nguyễn Văn Quân (ở Hà Nội) và một số người khác có mối quan hệ với bị can Bùi Quốc Hưng (nguyên Phó Trưởng phòng PC02 Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Sau khi thống nhất “lo” giải quyết vụ việc, Khải đề nghị Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, chuyển cho Nguyễn Văn Quân 150.000 USD. Nhận được tiền, Quân thông qua người quen đưa cho Hưng 100 triệu đồng tại khu vực gần trụ sở Công an TP Phúc Yên cũ.

screen-shot-2026-05-09-at-161610.png
Lực lượng chức năng khám xét kho sữa của hai công ty.

Cựu phó phòng hình sự khai làm mất 140.000 USD

Một thời gian sau, Quân và Hưng nhiều lần gặp, trao đổi về vụ việc của 2 công ty sữa. Hưng cho biết các mẫu sữa đã được gửi đi xét nghiệm, cần thời gian để có kết quả, đồng thời nói sẽ thúc đẩy tiến độ...

Ngày 23/1/2025, Quân và Hưng tiếp tục gặp nhau tại Khu đô thị Đồng Sơn, TP Phúc Yên cũ. Buổi gặp ấy, Quân đưa cho Hưng 140.000 USD đựng trong túi giấy nói là “quà biếu" nhờ Hưng giúp đỡ.

Đến đầu tháng 4/2025, thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện việc khám xét, triệu tập Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường để làm việc, Phạm Gia Khải đã yêu cầu Nguyễn Văn Quân trả lại tiền. Hơn nửa tháng sau, Quân mới chuyển cho Khải gần 800 triệu đồng.

Cuối tháng 4/2025, bị can Bùi Quốc Hưng cũng bị Cơ quan điều tra Bộ Công an triệu tập làm việc. Hưng sau đó trả lại khoản 100 triệu đã nhận từ trước, yêu cầu nhóm Quân không khai khai báo nội dung liên quan đến mình.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, các bị can Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Phạm Gia Khải, Nguyễn Văn Quân, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với nhau.

Cơ quan truy tố xác định, Hà và Cường sử dụng 150.000 USD, để thông qua Phạm Gia Khải, Nguyễn Văn Quân, nhằm đưa đến người có chức vụ, quyền hạn để nhờ giúp đỡ không bị xử lý hình sự. Do đó, hành vi của Cường, Hà cấu thành tội "Đưa hối lộ"; hành vi của Khải và Quân, cấu thành tội “Môi giới hối lộ".

Đối với bị can Bùi Quốc Hưng mặc dù chỉ khai nhận 100 triệu đồng, không khai đã nhận 140.000 USD do Quân đưa. Cơ quan điều tra tiến hành đối chất, đến hôm 22/8/2025, Hưng có bản tự khai nhận 140.000 USD để trên xe ô tô cá nhân sau đó bị mất.

Viện Kiểm sát cho rằng, bị can Bùi Quốc Hưng nhận 140.000 USD và 100 triệu đồng nhưng không đưa tiền cho ai "lo" giúp việc cho 2 công ty sữa. Hành vi của Hưng cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàng An
#Phó phòng PC02 #Sản xuất sữa giả quy mô lớn #Công an lừa đảo #Chạy tội #Cán bộ chạy tội

