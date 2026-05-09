Pháp luật

Nhiều lần lấy trộm thẻ ngân hàng người khác, đoán mật khẩu để rút tiền

TPO - Nhiều lần lén lấy thẻ ATM của người phụ nữ cùng thôn, một nam thanh niên ở xã Ninh Châu (Quảng Trị) đã đoán được mật khẩu rồi đến cây ATM rút trộm hơn 48 triệu đồng.

Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Sơn Lâm (SN 2005, trú thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Sơn Lâm.

Trước đó, ngày 7/5, Công an xã Ninh Châu tiếp nhận tin báo tố giác của chị T.T.B. (SN 1981, trú thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu) về việc bị kẻ gian lấy trộm thẻ ATM rồi rút tiền trong tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ninh Châu đã triển khai các biện pháp truy xét nhanh và xác định Võ Sơn Lâm là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lâm đã nhiều lần lén lấy thẻ ngân hàng của chị B. Do nắm được mật khẩu đơn giản của nạn nhân, đối tượng đã trực tiếp mang thẻ đến các cây ATM để rút tiền nhiều lần, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 48 triệu đồng.

Được biết, Võ Sơn Lâm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

