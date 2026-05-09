Xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, giám đốc cùng 2 nhân viên trại lợn bị khởi tố

TPO - Lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư, nhóm người thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa đã xả chất thải từ việc chăn nuôi lợn ra môi trường trái quy định.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi, SN 1983, trú tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) và Lê Văn Quốc (SN 1989, trú xã Ngọc Liên) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Hà Thị Thục Huyền (SN 1995, trú xã Cẩm Thủy) về cùng tội danh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo công an, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa, đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3 (xã Thạch Quảng) có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đây là một trong những trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích khoảng 109 ha, riêng khu vực chăn nuôi rộng hơn 20ha. Với quy mô chăn nuôi lớn, mỗi ngày phát sinh khối lượng lớn nước thải và chất thải chăn nuôi.

Cuối tháng 4 vừa qua, cảnh sát tiến hành kiểm tra trang trại. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D có đường dẫn nước thải, phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất rộng hơn 7.000m² với tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý khoảng 8.500m³. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, tổng khối lượng chất thải tại khu vực trên lên tới gần 6 triệu kg.

Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa xả thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý.

Công an cáo buộc nhóm đối tượng nêu trên đã lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại.

Tại cơ quan điều tra, Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi - Giám đốc thiết bị môi trường công ty) khai nhận, do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không đáp ứng công suất xử lý nên đã chỉ đạo bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải và ao sự cố lên khu vực đồi khu D.

Đối tượng Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi).

Lực lượng chức năng cũng làm rõ việc từ năm 2023 đến năm 2024, Hoàng Khởi Lôi đã chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền (quản lý bộ phận xử lý nước thải khu D và H), thực hiện việc bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải lên khu vực đồi khu D. Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh, đối tượng tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Quốc (công nhân bộ phận xử lý nước thải) trực tiếp thực hiện việc bơm, xả chất thải.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.