Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, giám đốc cùng 2 nhân viên trại lợn bị khởi tố

Phạm Trường

TPO - Lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư, nhóm người thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa đã xả chất thải từ việc chăn nuôi lợn ra môi trường trái quy định.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi, SN 1983, trú tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) và Lê Văn Quốc (SN 1989, trú xã Ngọc Liên) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Hà Thị Thục Huyền (SN 1995, trú xã Cẩm Thủy) về cùng tội danh.

th1.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo công an, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa, đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3 (xã Thạch Quảng) có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đây là một trong những trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích khoảng 109 ha, riêng khu vực chăn nuôi rộng hơn 20ha. Với quy mô chăn nuôi lớn, mỗi ngày phát sinh khối lượng lớn nước thải và chất thải chăn nuôi.

Cuối tháng 4 vừa qua, cảnh sát tiến hành kiểm tra trang trại. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D có đường dẫn nước thải, phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất rộng hơn 7.000m² với tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý khoảng 8.500m³. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, tổng khối lượng chất thải tại khu vực trên lên tới gần 6 triệu kg.

th3.jpg
Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa xả thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý.

Công an cáo buộc nhóm đối tượng nêu trên đã lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại.

Tại cơ quan điều tra, Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi - Giám đốc thiết bị môi trường công ty) khai nhận, do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không đáp ứng công suất xử lý nên đã chỉ đạo bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải và ao sự cố lên khu vực đồi khu D.

th2.jpg
Đối tượng Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi).

Lực lượng chức năng cũng làm rõ việc từ năm 2023 đến năm 2024, Hoàng Khởi Lôi đã chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền (quản lý bộ phận xử lý nước thải khu D và H), thực hiện việc bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải lên khu vực đồi khu D. Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh, đối tượng tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Quốc (công nhân bộ phận xử lý nước thải) trực tiếp thực hiện việc bơm, xả chất thải.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phạm Trường
#ô nhiễm môi trường #trại lợn #Thanh Hóa #khởi tố #giám đốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe