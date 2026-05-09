Quảng Ngãi phê bình một chủ tịch phường vì 'ngâm' hồ sơ đất của dân

Nguyễn Ngọc

TPO - Phường để chậm trễ, ách tắc nhiều hồ sơ, có những hồ sơ chậm trên 3 tháng, bị đôn đốc đến 12-13 lần vẫn chưa giải quyết xong.

Ngày 9/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ đất đai tại UBND phường Nghĩa Lộ do để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài, gây bức xúc dư luận.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải bảo đảm hoạt động công vụ xuyên suốt, không làm ảnh hưởng quyền lợi người dân. Tuy nhiên, công tác phối hợp giải quyết thủ tục đất đai tại phường Nghĩa Lộ còn nhiều tồn tại.

Cụ thể, theo quy định, UBND cấp xã phải phối hợp kiểm tra, xác nhận hồ sơ theo đề nghị của cơ quan chủ trì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc. Dù vậy, UBND phường Nghĩa Lộ liên tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, ách tắc hồ sơ kéo dài mà không có lý do chính đáng.

Nhiều hồ sơ phải ban hành văn bản đôn đốc từ 7 - 11 lần. Cá biệt có hồ sơ bị đôn đốc đến lần thứ 12, 13 với thời gian chậm kéo dài trên 90 ngày. Một số trường hợp phải trả hồ sơ do thiếu sự phối hợp từ phía UBND phường.

tttttttrrrrrrrrr.jpg
Trụ sở UBND phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi).

Không chỉ hồ sơ đất đai, việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân tại phường này cũng bị chậm trễ nghiêm trọng. Có trường hợp phản ánh của người dân bị chậm trễ xử lý hơn 100 ngày, Văn phòng UBND tỉnh phải liên tục ban hành văn bản nhắc nhở đến lần thứ tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định những tồn tại trên cho thấy sự thiếu kiểm tra, giám sát của lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ. Công chức chuyên môn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ vì để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong giải quyết hồ sơ đất đai và phản ánh của người dân.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Rà soát năng lực công chức để bố trí công việc phù hợp, xử lý nghiêm các trường hợp năng lực yếu kém, nhũng nhiễu hoặc thường xuyên để hồ sơ quá hạn.

Đồng thời, địa phương phải giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, tăng cường kiểm soát quy trình xử lý nhằm tránh tái diễn tình trạng trên. Kết quả thực hiện phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/5/2026.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&MT kiểm tra lại quy trình giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Trà My sau phản ánh của báo chí. Trường hợp phát hiện việc trả hồ sơ không đúng quy định, Sở phải tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền...

