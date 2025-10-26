Lý do Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk phê bình một chủ tịch phường

TPO - Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk là địa phương duy nhất trong tuần qua ghi nhận gia tăng số lượng tàu chưa cấp phép, phản ánh công tác kiểm tra, giám sát đội tàu chưa chặt chẽ, có dấu hiệu buông lỏng quản lý.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn tăng cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, mặc dù tuần qua ghi nhận một số chuyển biến tích cực, tiến độ xử lý các tồn tại vẫn còn chậm, tỷ lệ tàu cá chưa cấp phép vẫn ở mức cao (670/2.798 tàu, chiếm 23,95%), tập trung tại nhiều phường, xã ven biển. Các địa phương Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Xuân Đài dù giảm số lượng tàu chưa cấp phép nhưng vẫn giữ tỷ lệ cao, đã bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình trước đó.

Riêng phường Phú Yên là địa phương duy nhất trong tuần qua ghi nhận gia tăng số lượng tàu chưa cấp phép, phản ánh công tác kiểm tra, giám sát đội tàu chưa chặt chẽ, có dấu hiệu buông lỏng quản lý. Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND phường Phú Yên, yêu cầu báo cáo nguyên nhân gia tăng tàu chưa cấp phép, có cam kết xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 30/10/2025.

Đắk Lắk kiểm soát chặt chẽ tàu cá nhằm tuân thủ quy định của Ủy ban châu Âu (EC).

Đối với các xã, phường ven biển, UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường rà soát toàn bộ đội tàu, huy động hệ thống chính trị cơ sở giám sát, niêm phong tàu không đủ điều kiện và tuyệt đối không để tàu ra khơi trái phép. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp; trường hợp vi phạm nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu mà không cần qua bước phê bình hoặc kiểm điểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ xử lý trách nhiệm các Chủ tịch UBND xã, phường có tàu cá chưa cấp phép, tham mưu UBND tỉnh xem xét kỷ luật đúng quy định mà không trì hoãn. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tàu cá chưa đăng ký, chưa cấp phép trước ngày 30/10/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở này tăng cường kiểm soát nguồn gốc thủy sản tại cảng, đảm bảo 100% hồ sơ xuất khẩu EU được kiểm tra đầy đủ, đồng thời rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, giảm áp lực khai thác, đảm bảo sinh kế bền vững, hoàn thành trước ngày 14/11/2025.

Việc khai thác thuỷ sản cần tuân thủ quy định của Ủy ban châu Âu (EC).

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ kiểm soát 100% tàu cá ra/vào cảng, tuần tra các khu vực trọng điểm và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý nghiêm tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm IUU, chỉ đạo lực lượng cơ sở giám sát địa bàn, ngăn chặn tái phạm và phối hợp kiểm tra tàu cố ý ngắt VMS hoặc khai thác trái phép.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét hồ sơ, kiểm điểm và hình thức tự nhận kỷ luật của Chủ tịch UBND các xã Hòa Xuân, Xuân Đài, Hòa Hiệp, đánh giá trách nhiệm cá nhân và tham mưu UBND tỉnh họp kiểm điểm, đề xuất xử lý kỷ luật đúng quy định pháp luật.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống khai thác IUU tại địa phương, tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, hoàn thành báo cáo trước ngày 14/11/2025.