Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam mẹ ruột và người tình bạo hành tàn nhẫn bé trai 2 tuổi

An Yên

TPO - Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, trú phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”.

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, trú phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”.

img-9151.jpg
Danh Chơn và Nguyễn Thị Thanh Trúc

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 14, TPHCM phê chuẩn.

Theo điều tra, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai N.G.K. (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến hiện trường xác minh, đồng thời đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm cùng cháu K. là con riêng của Trúc. Trong thời gian sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng ngày 2/5, cháu K. bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng Trúc và Chơn không đưa đi cấp cứu kịp thời, khiến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, bé K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều vết thương cũ, mới trên cơ thể.

Trước đó, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để phục vụ điều tra.

An Yên
#khởi tố #bắt tạm giam #bạo hành #ngược đãi #mẹ ruột #người tình #phê chuẩn #bé trai 2 tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe