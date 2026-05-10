Tam Triều Dâng phá bỏ lời nguyền

TPO - Từ diễn viên được gọi là “bản sao Angela Phương Trinh”, Tam Triều Dâng trở lại mạnh mẽ với loạt dự án phủ sóng từ truyền hình đến điện ảnh. Thành công của "Vì mẹ anh phán chia tay", sau đó là hai bộ phim điện ảnh dịp 30/4 cho thấy cô đã phá bỏ “lời nguyền” khó trưởng thành của nhiều sao nhí.

Sự trở lại ngoạn mục của Tam Triều Dâng

Khoảng hai tháng trở lại đây, Tam Triều Dâng là một trong những cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc nhất. Giữa lúc phim truyền hình Việt đang bão hòa bởi mô-típ gia đình quen thuộc, Vì mẹ anh phán chia tay tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng.

Kịch bản của phim không mới, vẫn là câu chuyện tình yêu chênh lệch giai tầng, tổng tài - lọ lem, gia đình ngăn cấm và những hiểu lầm cảm xúc quen thuộc. Nhưng điều giữ khán giả ở lại lại nằm ở diễn xuất, phản ứng hóa học giữa Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy.

Trong phim, Tam Triều Dâng vào vai Thanh Tâm, cô gái trẻ có cuộc sống bình thường nhưng phải đối diện áp lực tình yêu và định kiến gia đình khi bước vào mối quan hệ với Triệu Phú - thiếu gia do Võ Điền Gia Huy thể hiện. Đây là kiểu vai dễ bị đóng khung thành mẫu nữ chính ngôn tình quen thuộc hiền lành, chịu đựng và chỉ tồn tại để làm nền cho nam chính.

Tam Triều Dâng xử lý nhân vật theo hướng đời hơn. Thanh Tâm của cô không quá hoàn hảo, thậm chí có lúc thực dụng. Kịch bản và chính Tam Triều Dâng không cố đẩy nhân vật vào lối diễn bi lụy thường thấy của phim truyền hình Việt.

Yếu tố khác giúp Tam Triều Dâng tạo thiện cảm là chất thoại tự nhiên. Vì mẹ anh phán chia tay chọn cách thu tiếng trực tiếp, điều này vô tình lại trở thành lợi thế cho Tam Triều Dâng, bởi cô giữ được nhịp nói gần với đời sống, không bị cảm giác đọc thoại.

Lê Tam Triều Dâng đang giữ kỷ lục nữ diễn viên có bộ phim đạt 1,2 tỷ view - lượt xem online cao nhất lịch sử.

Sự ăn ý với Võ Điền Gia Huy cũng là điểm cộng lớn. Gia Huy xây dựng hình tượng thiếu gia lạnh lùng nhưng không quá kiểu cách, trong khi Tam Triều Dâng mang đến nguồn năng lượng mềm và ấm hơn. Hai màu sắc đối lập giúp những phân đoạn đời thường của cả hai tạo cảm giác dễ chịu, thay vì quá sướt mướt như nhiều phim cùng thể loại.

Hiệu ứng mạng xã hội của cặp đôi này bùng nổ nhanh chóng. Các đoạn best cut, video tương tác hay những phân cảnh ghen tuông, chăm sóc nhau liên tục được chia sẻ trên TikTok và Facebook. Với phim chiếu nền tảng hiện nay, đó gần như là yếu tố quyết định độ lan tỏa. Sau cùng, diễn xuất ăn ý của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy tạo kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Lần đầu bộ phim phát trên nền tảng trực tuyến đạt 1,2 tỷ lượt xem sau 16 tập phát sóng.

Sau Vì mẹ anh phán chia tay, Tam Triều Dâng tiếp tục phủ sóng điện ảnh tháng 4. Cô lần đầu đóng nữ chính trong phim điện ảnh Bẫy tiền, đóng cặp với Ảnh đế Liên Bỉnh Phát.

Nếu Thanh Tâm của Vì mẹ anh phán chia tay là một cô gái mang màu sắc chữa lành thì nhân vật trong Bẫy tiền lại nặng tâm lý hơn. Bộ phim lấy cảm hứng từ các đường dây lừa đảo công nghệ cao, xoay quanh một người đàn ông bị cuốn vào khủng hoảng tài chính và dần mắc kẹt trong thế giới tội phạm mạng.

Trong phim, Tam Triều Dâng vào vai người phụ nữ yêu gần như vô điều kiện. Đây là kiểu tâm lý không dễ thể hiện với diễn viên trẻ, Ở nhiều phân đoạn, cô cho thấy khả năng giữ cảm xúc tốt hơn trước đây, đặc biệt ở các cảnh nội tâm, dằn vặt nghi ngờ bạn trai, bùng nổ cảm xúc khi người yêu qua đời.

Ngay sau Bẫy tiền, cô tiếp tục xuất hiện trong Trùm sò, phim hài duy nhất ra rạp dịp 30/4 của đạo diễn Đức Thịnh. Đây lại là màu sắc hoàn toàn khác. Không còn hình ảnh nội tâm hay chịu đựng, Tam Triều Dâng trong Trùm sò trẻ trung, hoạt náo và lăn xả hơn. Các cảnh hành động, va chạm hình thể hay mảng miếng hài cho thấy cô bắt đầu thoát khỏi vùng an toàn của kiểu vai “đẹp và buồn” vốn rất dễ mắc phải với diễn viên nữ trẻ.

Việc xuất hiện liên tiếp ở ba dự án với ba màu sắc khác nhau trong cùng thời điểm cho thấy Tam Triều Dâng đang "lọt mắt xanh" của nhiều đạo diễn. Cô được nhìn nhận biến hóa vai diễn đa dạng, thay vì có lợi thế ngoại hình.

Phá bỏ “lời nguyền” sao nhí

Trước khi được nhìn nhận như hiện tại, cái tên Tam Triều Dâng nhiều năm liền gắn với danh dưng "bản sao Angela Phương Trinh".

Cô nổi tiếng từ thời Chuyện làng bè (2012) Tiệm bánh Hoàng tử bé (2013) với hình ảnh dễ thương, nhanh chóng được gọi là “bản sao Angela Phương Trinh”. Danh xưng giúp cô được chú ý nhanh hơn, nhưng lại là dao hai lưỡi. Thực tế, đây là giai đoạn rất nhiều sao nhí thất bại. Khi không còn phù hợp với hình tượng tuổi teen nhưng cũng chưa đủ độ chín cho các vai trưởng thành, họ dễ rơi vào khoảng lưng chừng.

Những tưởng như nhiều sao nhí khác như bé An Hùng Thuận, Cò Phùng Ngọc ở Đất phương Nam, kể cả Ngọc Trai của Kính vạn hoa, Tam Triều Dâng là sao nhí hiếm hoi phá bỏ lời nguyền chết vai hay sống dưới danh xưng người khác.

Có một giai đoạn, Tam Triều Dâng ngừng diễn xuất để tập trung vào việc học. Sau khi đầu quân về VieOn, đây là thời điểm Tam Triều Dâng chuyển mình rõ nét về nghề. Cô liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình như Tiểu tam không có lỗi?, Hoa vương, Tham vọng giàu sang…

Trong Hoa vương (2023), vai tiểu thư Hoàng Yến giúp nữ diễn viên gây chú ý bởi hình ảnh sắc sảo, nội tâm hơn hẳn giai đoạn trước. Đến Tham vọng giàu sang năm 2024, Tam Triều Dâng tiếp tục ghi dấu với vai Thanh Trúc, nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp. Đây là vai diễn giúp cô được nhìn nhận là diễn viên có thực lực, dẫn đến vai chính trong Vì mẹ anh phán chia tay.

Điểm thay đổi lớn nhất của Tam Triều Dâng vài năm gần đây nằm ở diễn xuất. Cô bắt đầu tiết chế hơn, giảm hẳn kiểu biểu cảm truyền hình cũ vốn thiên về thoại lớn và nỗ lực từng ngày để thoát mác sao nhí.

Tam Triều Dâng xóa bỏ lời nguyền sao nhí, khẳng định thực qua loạt dự án điện ảnh, truyền hình.

Quan trọng hơn cả, Tam Triều Dâng không còn cho cảm giác là hot girl đi đóng phim. Sau hơn 10 năm làm nghề, cô bắt đầu có sự vững nghề. Thậm chí khán giả, giới chuyên môn dành nhiều lời khen, cho rằng không nhận ra sao nhí một thời với diễn xuất đa dạng trong loạt dự án.

Trả lời Tiền Phong về giai đoạn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng lẫn dự án truyền hình, Tam Triều Dâng cho biết cô xem đây là may mắn lớn trong hành trình làm nghề.

Nữ diễn viên nói điều khiến cô vui nhất là khán giả có thể nhìn thấy mình ở nhiều màu sắc khác nhau, từ hình ảnh nhẹ nhàng ở Vì mẹ anh phán chia tay, nội tâm trong Bẫy tiền đến năng lượng hài hước của Trùm sò.

Với cô, việc được trao cơ hội đóng chính điện ảnh trong Bẫy tiền là cột mốc quan trọng. Tam Triều Dâng cho biết bản thân luôn mong muốn được thử sức ở những vai trưởng thành hơn, có chiều sâu hơn thay vì mãi gắn với hình ảnh trẻ trung quen thuộc.

Dù phủ sóng liên tục, may mắn chưa đến với Tam Triều Dâng ở bộ phim điện ảnh đầu tay. Bẫy tiền phải rời rạp trong thua lỗ hàng chục tỷ đồng, dù nội dung và diễn xuất của dàn cast được đánh giá ấn tượng, kịch bản nhiều cú twist.

Nữ diễn viên cũng nhìn nhận thành công của một bộ phim không nằm hoàn toàn trong khả năng kiểm soát của diễn viên. “Mỗi dự án đều có số phận riêng. Điều tôi có thể làm là cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện”, cô chia sẻ.

Khi được hỏi về hiệu ứng bùng nổ của cặp đôi với Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng thừa nhận cô cảm nhận rõ sự yêu thương của khán giả trong thời gian qua. Nhưng điều khiến cô suy nghĩ nhiều hơn không phải làm sao để giữ độ nóng, mà là phải làm gì tiếp theo để xứng đáng với tình cảm đó.

Nữ diễn viên tự nhận trước đây mình khép kín, ít tham gia sự kiện hay xuất hiện trước công chúng. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, cô muốn thay đổi bằng cách làm việc nhiều hơn và kết nối gần hơn với khán giả.

“Ngày trước tôi ngại xuất hiện. Xong việc là về. Nhưng bây giờ tôi muốn gần gũi hơn với những người yêu thương mình”, cô nói.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tam Triều Dâng có thể chưa đứng ở vị trí ngôi sao hạng A của thị trường phim Việt. Nhưng điều rõ nhất lúc này là cô đã thoát khỏi hình ảnh của sao nhí, bản sao của người khác.

