ELISE đưa ELISE URBAN tiếp cận giới trẻ thành thị qua không gian pop-up tại Vạn Hạnh Mall

TPO - Mang tinh thần Intersection & Urban Movers, ELISE giới thiệu ELISE URBAN như đứa con tinh thần mới của thương hiệu sau hơn 15 năm phát triển. Không gian pop-up tại Vạn Hạnh Mall nhanh chóng thu hút đông đảo nghệ sĩ, KOL/KOC và các bạn trẻ yêu thích thời trang, lifestyle hiện đại.

Bước ngoặt ELISE URBAN sau 15 năm

Tối 8/5, ELISE tổ chức sự kiện giới thiệu ELISE URBAN trong không gian mang đậm tinh thần urban lifestyle với phong cách trẻ trung, hiện đại và giàu tính nghệ thuật. Ngay từ những khung giờ đầu tiên, khu vực pop-up đã trở thành điểm check-in thu hút đông đảo khách tham dự với nhiều hoạt động trải nghiệm như styling, giao lưu và tương tác trực tiếp cùng thương hiệu.

Không gian sự kiện gây ấn tượng với tông xanh hiện đại cùng phong cách thiết kế mang đậm tính nghệ thuật, tạo nên dấu ấn thị giác nổi bật ngay tại Vạn Hạnh Mall. Nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ tinh thần urban lifestyle kết hợp cùng ánh sáng và bố cục không gian hiện đại, mang đến trải nghiệm trẻ trung và thời thượng cho khách tham dự.

Không gian sự kiện gợi cảm hứng từ nhịp sống đô thị hiện đại và năng động.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những cô gái hiện đại giữa nhịp sống đô thị, ELISE URBAN hướng đến thế hệ phụ nữ trẻ năng động, linh hoạt và luôn tìm kiếm sự mới mẻ trong phong cách sống hằng ngày. Các thiết kế tập trung vào tính ứng dụng cao, dễ phối đồ và phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ môi trường công sở đến những hoạt động thường ngày.

Bộ sưu tập gây chú ý với các thiết kế mang form dáng hiện đại, chất liệu thoải mái cùng bảng màu thời thượng. Nhiều khách tham dự đánh giá cao tính linh hoạt của các thiết kế khi có thể dễ dàng ứng dụng trong nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, vốn là dấu ấn quen thuộc của ELISE.

ELISE URBAN mang đến hình ảnh cô gái thành thị hiện đại với phong cách trẻ trung và linh hoạt.

Tại sự kiện, doanh nhân Lưu Nga đã có những chia sẻ về hành trình hơn 15 năm phát triển của ELISE cũng như ý tưởng phía sau sự ra đời của ELISE URBAN. Theo cô, dự án lần này không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập thời trang mà còn đại diện cho tinh thần sống của thế hệ phụ nữ trẻ hiện đại yêu thích sự tự do và cá tính riêng.

Doanh nhân Lưu Nga cho biết ELISE URBAN được phát triển với mong muốn tạo ra những thiết kế có thể đồng hành cùng phụ nữ trong đời sống hằng ngày, vừa dễ mặc, dễ phối nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng và sự thanh lịch vốn là nét đặc trưng của ELISE trong suốt nhiều năm qua.

Doanh nhân Lưu Nga chia sẻ về hành trình 15 năm của ELISE và tinh thần “Intersection & Urban Movers” tại sự kiện ra mắt ELISE URBAN.

Bên cạnh phần chia sẻ về thương hiệu, doanh nhân Lưu Nga cũng dành thời gian giao lưu cùng các nghệ sĩ đến tham dự chương trình. Những khoảnh khắc trò chuyện thân thiện giữa nữ doanh nhân cùng các khách mời góp phần tạo nên không khí gần gũi và sôi động cho sự kiện.

Thời trang trẻ trung, phóng khoáng mang hơi thở thời đại

Bên cạnh những chia sẻ từ nhà sáng lập thương hiệu, ông Manuel Jude Suresh - Tổng Giám đốc Điều hành của ELISE - cũng mang đến góc nhìn chiến lược về định hướng phát triển của ELISE URBAN trong thời gian tới.

Ông Manuel Jude Suresh chia sẻ về bước chuyển mình của ELISE thông qua ELISE URBAN.

Ông Manuel Jude Suresh nhấn mạnh với hệ thống 113 cửa hàng trên toàn quốc, ELISE luôn đặt sự thấu hiểu khách hàng làm trọng tâm trong quá trình phát triển thương hiệu. Từ sự thay đổi trong phong cách sống đến nhu cầu mua sắm của phụ nữ hiện đại đều trở thành nguồn cảm hứng để ELISE phát triển dòng sản phẩm mới lần này.

ELISE URBAN được xây dựng dựa trên ba tinh thần cốt lõi gồm Minimalism - sự tối giản, Versatile - sự linh hoạt và Smart Buying - mua sắm thông minh.

Nếu trước đây ELISE được biết đến với hình ảnh thời trang công sở thanh lịch, thì ELISE URBAN mang màu sắc trẻ trung và phóng khoáng hơn.

Sự kiện còn có sự góp mặt đặc biệt của Orange. Nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với outfit trẻ trung mang đậm tinh thần urban fashion, đúng với hình ảnh năng động và hiện đại mà ELISE URBAN hướng đến. Không chỉ thoải mái giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ, Orange còn dành thời gian trải nghiệm không gian pop-up và khám phá các thiết kế mới của bộ sưu tập.

Bên cạnh đó, Hà Tâm Như cũng thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện với hình ảnh nữ tính và thanh lịch tại sự kiện. Người đẹp lựa chọn outfit mang gam màu tối giản cùng form dáng hiện đại, phù hợp với tinh thần trẻ trung và linh hoạt mà ELISE URBAN hướng đến. Phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật của Hà Tâm Như nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khách tham dự và các tín đồ thời trang có mặt tại không gian pop-up.

Orange xuất hiện nổi bật với phong cách trẻ trung tại sự kiện ELISE URBAN. Không gian pop-up thu hút với hoạt động trải nghiệm.

Trong khuôn khổ chương trình, Hà Tâm Như cũng có những khoảnh khắc giao lưu cùng doanh nhân Lưu Nga cũng như ca sĩ Orange tại khu vực pop-up. Sự tương tác tự nhiên giữa các khách mời góp phần tạo nên không khí gần gũi và sôi động cho sự kiện.

Ngoài các nghệ sĩ, sự kiện còn có tham gia của nhiều KOL/KOC trong lĩnh vực thời trang và lifestyle đến trải nghiệm không gian pop-up, check-in và chia sẻ các outfit mang tinh thần urban fashion trên mạng xã hội.

Không gian pop-up của ELISE URBAN sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 23/5 tại Vạn Hạnh Mall, tiếp tục trở thành điểm check-in thu hút nhiều bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách sống hiện đại.

Ảnh : KSIMAGE | Thiên Phúc, Tri Nhân, Hữu Tuấn, Minh Thư