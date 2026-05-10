Kết phim ‘Bóng ma hạnh phúc’

Sau hành trình 50 tập phim gây tranh luận trên mạng xã hội, Bóng ma hạnh phúc khép lại bằng sự thức tỉnh, tha thứ và những giọt nước mắt muộn màng.

Cái kết nhiều day dứt

Sau hàng loạt biến cố hôn nhân, phản bội và lòng tham, tập cuối Bóng ma hạnh phúc không đi theo hướng trả thù dữ dội mà chọn cách khép lại bằng sự buông bỏ và chữa lành.

Ở chặng cuối, Mai (Lê Phương) có cuộc đối thoại đầy cay đắng với chồng cũ - Dũng (Lương Thế Thành). Trước sự ngụy biện và những câu hỏi ích kỷ của Dũng, Mai không chọn cách bình thản nói về giá trị của sự trân trọng trong hôn nhân. Câu nói của cô khiến Dũng lặng người: “Nếu ánh mắt anh chỉ hướng về bông hoa vườn nhà mình thì sẽ không nhìn thấy bông hồng của vườn nhà người ta”.

Trong khi đó, bi kịch cũng xảy ra với cha con Như Trang (Ngân Hòa). Trong lúc tranh giành nữ trang để trả nợ, ông Kha bất ngờ gặp tai nạn rồi qua đời. Mất kiểm soát vì hận thù, Như Trang quyết định kéo Dũng vào kế hoạch “đồng quy vu tận”. Cô đánh ngất người tình, nhốt trong xe rồi châm lửa đốt khiến cả hai rơi vào tình trạng nguy kịch.

Kết phim Bóng ma hạnh phúc khiến số đông hài lòng.

Tuy nhiên, giữa đổ vỡ và đau thương, Mai lại là người gạt bỏ tất cả để chăm sóc Như Trang trong bệnh viện, đồng thời đứng ra lo hậu sự cho ông Kha. Chính sự bao dung ấy khiến Như Trang thức tỉnh, bật khóc hối hận trước khi chấp nhận trả giá cho sai lầm của mình bằng án tù.

Tập cuối cũng tạo nên sự đối lập rõ nét giữa những người biết gìn giữ hạnh phúc và kẻ đánh mất nó. Trong khi gia đình Minh - Hiền có cuộc sống viên mãn, công việc thuận lợi thì Dũng phải bắt đầu lại từ đầu với sự cô độc và dằn vặt.

Phân cảnh cuối tại buổi ra mắt cuốn sách Chân trời mới để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Dũng và Mai gặp lại nhau như hai người bạn cũ, cùng uống ly nước mía gợi nhớ quãng thời gian nghèo khó năm xưa. Không còn oán trách, Mai khẳng định 20 năm hôn nhân chưa bao giờ là vô nghĩa vì giúp cô trưởng thành và có những đứa con tuyệt vời.

Khoảnh khắc Mai mỉm cười bước đi về phía “chân trời mới”, để lại Dũng đứng lặng với những giọt nước mắt muộn màng, trở thành cái kết khiến nhiều khán giả xúc động.

Sau khi phim kết thúc, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận tiếc nuối. Nhiều khán giả cho rằng cái kết nhẹ nhàng nhưng hợp lý, trong khi một số người vẫn mong nhân vật Dũng và Mai có cơ hội tái hợp sau tất cả biến cố.

“Kết cũng nhẹ nhàng, hợp lý, không làm người xem thất vọng, có điều Như Trang đi tù 2 năm hơi ít nha”, “Bộ phim sóng gió mạng xã hội và nhiều hộ gia đình bữa giờ”, “Đoạn kết tôi đã phải khóc vì tiếc nha, thật sự mong cái kết có sự tái hợp của hai nhân vật chính”, “Kể ra phút cuối cùng Dũng đã hối lỗi, Mai cho Dũng một cơ hội hàn gắn thì hay hơn”, “Tập cuối lấy nhiều nước mắt của tôi”, “Cảm ơn đạo diễn cho một bộ phim ý nghĩa và có nhiều thông điệp cảnh tỉnh về đời sống gia đình hôn nhân”, “Phim hay, kết phim có hậu”… là một số bình luận của khán giả.

‘Không nghe khán giả chửi, tự nhiên thấy buồn’

Diễn viên Lê Phương cho biết cô hạnh phúc khi cùng lúc được khán giả yêu thương qua hai vai diễn hoàn toàn đối lập là Thanh Mai trong Bóng ma hạnh phúc và Phương Khánh của Vì mẹ anh bắt chia tay.

Nữ diễn viên nói cô bất ngờ khi nhân vật Mai nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng, thậm chí nhiều người còn “xin đổi vai vài phút” để vào xử lý tiểu tam.

Theo Lê Phương, điều cô trân trọng nhất là sau những tranh cãi hay giận dữ, khán giả vẫn nhận ra thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải về giá trị của sự tự trọng và cách phụ nữ giữ lấy chính mình giữa đổ vỡ.

“Tôi cảm ơn Thanh Mai vì đã làm rất tốt. Không ồn ào, không tha thứ, dứt khoát bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương bằng tri thức và lòng tự trọng”, nữ diễn viên viết.

﻿ Một số hình ảnh hậu trường phim Bóng ma hạnh phúc.

Trong khi đó, Ngân Hòa cho biết vai Như Trang mang đến cho cô nhiều cảm xúc và trải nghiệm đặc biệt trong hành trình làm nghề.

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn ê-kíp, bạn diễn và đặc biệt là đạo diễn Nguyễn Dương vì đã trao cho cô cơ hội được sống cùng nhân vật suốt 50 tập phim. Thời điểm quay phim, Ngân Hòa đang trong giai đoạn điều trị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

“Có những ngày quay rất mệt, áp lực đến mức chỉ biết tự động viên bản thân cố thêm một chút nữa. Hôm nay tôi muốn cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc”, Ngân Hòa chia sẻ.

Về phía Lương Thế Thành, nam diễn viên hài hước nói anh cảm thấy “buồn vì không còn được nghe khán giả chửi nữa”. Anh gửi lời cảm ơn tới người xem đã đồng hành cùng bộ phim nhiều tháng qua, cùng trải qua đủ cảm xúc yêu ghét, phẫn nộ với nhân vật Dũng.

“Đây sẽ là kỷ niệm rất khó quên với tôi cũng như cả ê-kíp”, Lương Thế Thành bày tỏ.

Diễn viên Hoài An cũng có bài đăng dài chia sẻ cảm xúc khi Bóng ma hạnh phúc khép lại sau gần hai tháng phát sóng. Nữ diễn viên cho rằng điều thú vị nhất là dù khán giả từng mong phim kết thúc để “đỡ đau tim”, đến khi tập cuối lên sóng lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng.

Hoài An đặc biệt nhắc đến phản ứng của người xem trước nhân vật Dũng. Theo cô, dù khán giả từng giận dữ, thậm chí tuyên bố “Mai mà quay lại với Dũng thì bỏ xem phim Việt”, nhưng khi nhân vật này thực sự hối lỗi, nhiều người lại cảm thấy xót xa.

“Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ. Lòng vị tha luôn có trong mỗi chúng ta, có thể không bao dung được như Mai nhưng cũng không nỡ nhìn người đã ăn năn mà không còn đường quay lại”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hoài An cũng gửi lời cảm ơn tới ê-kíp và đạo diễn Nguyễn Dương vì cho cô cơ hội hóa thân thành nhân vật được khán giả gọi vui là “bà nội quốc dân”.

“Có lúc khán giả hả hê, có lúc căm hờn, cũng có lúc cười lăn vì nhân vật. Tôi biết ơn vì được góp một phần nhỏ tạo nên sức hút của bộ phim này”, Hoài An chia sẻ.