Đồng Nai: Phát hiện xe máy bỏ lại trên cầu, nghi có người nhảy sông

TPO - Chiều tối ngày 9/5, lực lượng chức năng TP Đồng Nai vẫn nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân nghi nhảy cầu tự tử xuống sông Đồng Nai tại cầu Hoá An.

Khoảng 17h ngày 9/5, nhiều người dân đi qua cầu Hoá An (giáp ranh phường Trấn Biên và phường Biên Hoà), TP Đồng Nai phát hiện chiếc xe hiệu Honda vision biển số 60-C2 672.50 và một đôi dép trên cầu, chưa xác định giới tính, nhân thân.

Hiện trường vụ việc

Khoảng 17h30 phút lực lượng cơ quan chức năng TP Đồng Nai đã triển khai công tác khám hiện trường, khám xe phát hiện cốp xe có áo khoác, mũ và 1 điện thoại, đồng thời tổ chức các phương tiện tìm kiếm trên sông Đồng Nai.

Vụ việc đã thu hút nhiều người hiếu kỳ khiến lưu lượng qua đây ùn tắc, cơ quan chức năng phải vừa bảo vệ hiện trường vừa điều tiết giao thông.