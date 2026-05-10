Huế thu hồi 1,4 tỷ đồng sai phạm cho thuê nhà, đất công

Ngọc Văn

TPO - Thanh tra TP. Huế đã ban hành quyết định thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng sai phạm liên quan việc cho thuê nhà, đất công qua thanh tra chuyên đề về phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố.

Thanh tra TP. Huế vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP. Huế.

Khu đất "vàng" trước Trung tâm Thể thao TP. Huế (đường Hà Huy Tập, Tố Hữu) từng được cho thuê làm bãi đỗ xe trái phép.

Qua thanh tra, Chánh Thanh tra TP. Huế đã ban hành 5 quyết định thu hồi tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm trong việc cho thuê nhà, đất công.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Tài chính, UBND phường Phú Xuân, UBND xã A Lưới 5 cùng một số ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Theo cơ quan thanh tra, một số cơ sở nhà, đất công chưa được xử lý kịp thời dù không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng bỏ trống, hoang hóa nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực công.

Thanh tra xác định Sở Tài chính TP. Huế chưa tích cực đôn đốc, tham mưu xử lý các vướng mắc liên quan sắp xếp, xử lý tài sản công; đồng thời chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về bố trí, xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cơ sở nhà đất là công sản tại Huế bị bỏ hoang nhiều năm không được khai thác, sử dụng.

Đáng chú ý, có 245 cơ sở nhà, đất trước đây đã được phê duyệt phương án chuyển giao cho địa phương quản lý nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa xử lý theo phương án được duyệt.

Ngoài ra, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP. Huế phát sinh nhiều trụ sở dôi dư. Tuy nhiên, Sở Tài chính chưa xây dựng phương án sắp xếp, xử lý cụ thể đối với các cơ sở này. Hiện có 108 cơ sở nhà, đất mới chỉ được tạm giao cho các phường, xã quản lý, kéo dài tình trạng quản lý tạm thời và ảnh hưởng hiệu quả sử dụng tài sản công.

Đối với 38 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, mới có 18 cơ sở được xây dựng phương án xử lý, còn lại 20 cơ sở chưa hoàn thiện phương án theo quy định.

Thanh tra TP. Huế cũng cho rằng công tác cập nhật dữ liệu, kiểm tra hiện trạng, bàn giao và tiếp nhận tài sản công ở một số đơn vị còn thiếu chặt chẽ, chưa đúng quy định.

Từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND TP. Huế được kiến nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục tồn tại, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn.

