TPHCM ra chỉ đạo ‘nóng’ liên quan vụ cháu bé 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành

TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giao Công an thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố liên quan vụ việc cháu N.G.K (2 tuổi) bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 2/5/2026, UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) tiếp nhận tin báo của bà L.T.O (tạm trú ấp Phú Lâm) về việc một trẻ nhỏ có dấu hiệu bị bạo hành tại khu nhà trọ trên địa bàn.

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, Công an xã Hòa Hiệp xác định nạn nhân là cháu N.G.K. Mẹ ruột của cháu là bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993, thường trú phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), đã chung sống như vợ chồng với ông Danh Chơn (sinh năm 1996, quê tỉnh An Giang). Vụ việc xảy ra tại khu nhà trọ thuộc tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, cơ thể có nhiều thương tích ở vùng đầu, lưng, tay, chân và mông. Các vết thương mới và cũ đan xen, nghi bị tác động nhiều lần trong thời gian dài.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng Trúc và Chơn thừa nhận hành vi đánh đập cháu bé. Trúc khai trong lúc cho con ăn, thấy bé quấy khóc, không hợp tác nên đã dùng cây tre đánh vào vùng đầu cháu K.

Hai đối tượng Danh Chơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc (ảnh nhỏ) và căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tư liệu Tiền Phong

Tiếp nhận báo cáo của UBND xã Hòa Hiệp về vụ việc nghiêm trọng này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giao Công an thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé; chỉ đạo các đơn vị bảo trợ khẩn trương phối hợp UBND xã Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin, phối hợp thực hiện chăm sóc cho cháu bé đến khi ổn định sức khỏe hoàn toàn.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND xã Hòa Hiệp, Thành Đoàn TPHCM và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.

UBND xã Hòa Hiệp phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hòa Hiệp tiếp xúc, vận động gia đình, người thân phối hợp, quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc cháu bé. Kịp thời phối hợp hỗ trợ gia đình, người thân các điều kiện để gia đình và người thân quan tâm, phối hợp và tiếp nhận chăm sóc sau khi điều trị, chăm sóc sức khỏe cháu bé; phối hợp các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi bạo hành, vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo TPHCM cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình các hộ gia đình có trẻ em có khả năng bạo hành; kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; phối hợp xử lý ngay, không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng tương tự nêu trên.