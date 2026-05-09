Công an làm việc với tài xế công nghệ chặn đường đánh tình địch ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Sau khi đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên bị chặn đường, hành hung giữa phố lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Thủ Đức đã mời người liên quan lên làm việc để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Clip vụ việc.

Chiều 9/5, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM làm việc với N.C.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng), người có hành vi chặn đầu xe, đánh người trong đêm trên đường Kha Vạn Cân.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tối 7/5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TPHCM. Camera an ninh ghi lại cảnh một người mặc áo xe ôm công nghệ vượt lên chặn đầu xe máy của nam thanh niên đang chở theo bạn gái, sau đó lao vào đấm đá tới tấp.

Nạn nhân bị quật ngã xuống đường và tiếp tục bị đá vào vùng đầu trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc trước hành vi bạo lực giữa phố đông người.

Hình ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, Công an phường Thủ Đức phối hợp với PC02 vào cuộc xác minh vụ việc.

Tổ công tác đã mời anh L.Q.Tr (28 tuổi, quê An Giang, hiện ở phường Tân Bình, TP.HCM) lên làm việc. Anh Tr cho biết người đánh mình là N.C.T (28 tuổi, quê Lâm Đồng).

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. T cho rằng anh Tr có quan hệ tình cảm với chị N.T.T.N (22 tuổi, quê An Giang) là bạn gái cũ của mình nên nảy sinh ghen tuông, dẫn đến hành động chặn đường đánh anh Tr.

Hiện PC02 đã bàn giao N.C.T cho Công an phường Thủ Đức tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

#tài xế công nghệ #ghen tuông #bạo lực #Thủ Đức #TPHCM #đánh người #Công an phường Thủ Đức #Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) #Công an TPHCM #mạng xã hội

