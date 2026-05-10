Đá vào đầu đối phương, nam cầu thủ bị cấm chơi bóng vĩnh viễn

TPO - Nam cầu thủ của đội Tùng Phở FC bị ban tổ chức loại khỏi giải và cấm tham gia vĩnh viễn các giải đấu thuộc hệ thống sau hành vi bạo lực với đối thủ trên sân.

Tình huống phi thể thao của cầu thủ trên sân phủi ở TPHCM.

Ngày 10/5, Ban tổ chức Giải hạng trung doanh nghiệp lần 3 đã phát thông báo quyết định kỷ luật nặng với cầu thủ Đinh Văn Tú sau hành vi bị xác định là “tác động trực tiếp vùng đầu” đối phương trong trận đấu ngày 8/5 tại TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại sân bóng Nguyên Phát Sport trên quốc lộ 13 (thuộc phường Hiệp Bình, TPHCM), trong khuôn khổ Giải bóng đá hạng trung doanh nghiệp lần 3 - NMS Always Forward 2026.

Mạng xã hội sau đó lan truyền clip ghi lại cảnh một cầu thủ đội Tùng Phở FC va chạm với cầu thủ đội Trí Nẫu FC. Khi đối phương đã ngã xuống sân và ôm chân đau đớn, nam cầu thủ tiếp tục lao tới "hỏi thăm" bằng cách dùng chân tác động vào vùng đầu nạn nhân khiến nạn nhân thêm đau đớn.

Hình ảnh va chạm trên sân.

Cầu thủ vi phạm được xác định là Đinh Văn Tú mang áo số 7 của đội Tùng Phở FC. Nạn nhân - cầu thủ của đội Trí Nẫu FC sau đó bị choáng váng và phải rời sân, nhập viện cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, ban tổ chức Giải bóng đá hạng trung doanh nghiệp lần 3 - NMS Always Forward 2026 đã ra quyết định kỷ luật nghiêm khắc với cầu thủ Đinh Văn Tú. Theo đó, Nam cầu thủ của đội Tùng Phở FC bị ban tổ chức loại khỏi giải và cấm tham gia vĩnh viễn các giải đấu thuộc hệ thống sau hành vi bạo lực với đối thủ trên sân.

Hiện công an địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc. Đáng chú ý, giải đấu này được xác định chưa được cấp phép tổ chức.

