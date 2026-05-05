Gia Lai khởi tranh Festival bóng đá quốc tế U14

TPO - Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 từ ngày 11-15/5 tại Sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, tỉnh Gia Lai quy tụ các đội tuyển mạnh trong và ngoài nước, hứa hẹn nhiều kịch tính.

Ngày 5/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tổ chức sự kiện "Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026" từ ngày 11-15/5 tại Sân vận động Pleiku Arena (thường được gọi là Sân vận động Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, tỉnh Gia Lai.

Đây là sự kiện giao lưu thể thao quy mô lớn, quy tụ nhiều đội bóng đá trẻ có chất lượng chuyên môn cao đến từ các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Giải đấu sẽ lan tỏa, truyền tải không khí sôi động của Festival cũng như hình ảnh đẹp của Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai đến đông đảo người hâm mộ bóng đá và khán giả cả nước.

﻿ Các đội bóng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho khán giả.

Đến thời điểm này Ban Tổ chức đã nhận được sự đăng ký thi đấu của 12 đội bóng trẻ, đến từ các câu lạc bộ và đội tuyển mạnh nhất trong cả nước và quốc tế. Trong đó có sự góp mặt của 7 đội bóng quốc tế FC Mohyeon (Hàn Quốc); Gang Won State All Sta (Hàn Quốc), Jupilo Iwata (Nhật Bản), Shenzhen (Trung Quốc), Khamsay (Lào), Malaysia và 5 đội bóng trong nước PVF, Hà Nội T&T, SLNA, Trường Tươi Bình Phước; LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Đây sẽ là những nhân tố tạo ra sự cạnh tranh cao về chất lượng chuyên môn của Festival, tăng kịch tính và sức hấp dẫn phục vụ khán giả và người hâm mộ cả nước…

Giải sẽ chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng thi đấu bán kết, hai đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, hai đội thua bán kết tranh hạng 3. Các đội đứng thứ tiếp theo mỗi bảng sẽ thi đấu để xếp hạng thứ tự từ hạng 5 đến hạng cuối.

Người hâm mộ có thể theo dõi tất cả các trận đấu tại Sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng và được truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc giải, thi đấu Bán kết, Chung kết và Lễ bế mạc giải trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam VTV3, VTV6 các nền tảng mạng xã hội của Ban tổ chức giải.