Chủ tịch Perez nóng mắt với Mbappe

Hình ảnh Mbappe đi nghỉ mát tại đảo Sardinia (Italia) cùng diễn viên Ester Exposito đang làm dậy sóng phòng thay đồ Real. Theo Sport, Chủ tịch Perez xem đó là hành động coi thường đội bóng của chân sút người Pháp. Ông yêu cầu Mbappe sớm trở lại Tây Ban Nha. Và ngay khi Mbappe đặt chân về Valdebebas, anh sẽ phải trải qua đợt kiểm tra y tế gắt gao. Perez muốn Mbappe phải có mặt trong trận El Clasico tới.

Ông chủ của Real không chấp nhận viễn cảnh kình địch Barcelona ăn mừng chức vô địch ngay trước mặt Kền kền trắng – một nỗi xấu hổ mà câu lạc bộ chưa từng nếm trải kể từ năm 1932.

Mbappe dính chấn thương gân khoeo và rời sân ở phút 83, trận đối đầu Betis. Anh đã ngồi ngoài ở cuộc chạm trán Espanyol. Thay vì ở lại Madrid để tập trung hồi phục chấn thương, Mbappe tranh thủ thời gian tận hưởng cùng bạn gái. Hình ảnh Mbappe ngồi trên du thuyền bị số đông CĐV Real chỉ trích dữ dội. Họ cho rằng ngôi sao người Pháp được ưu ái quá mức, chỉ biết nghĩ đến bản thân thay vì sát cánh cùng đồng đội ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Ảnh đi nghỉ mát của Mbappe.

Đây không phải lần đầu chân sút người Pháp thể hiện thái độ tách biệt với tập thể. Trước đó, Mbappe từng tự ý về Paris để tìm giải pháp dự phòng điều trị chấn thương đầu gối. Sau đó, anh bị bắt gặp dạo phố cùng bạn bè đúng lúc Real Madrid thua Getafe. Một cổ động viên bình luận: "Cậu ấy chẳng khác gì quả bom trong phòng thay đồ, nơi mà sự ích kỷ có thể phá hỏng một tập thể đang hấp hối ở cuối mùa giải".

Mùa này, Mbappe ghi 41 bàn sau 41 trận, một hiệu suất ấn tượng. Tuy nhiên, anh vắng mặt trong các trận cầu sinh tử với Man City, Benfica và Atletico. Mbappe cũng không ra sân trong trận thua thảm bại trước kẻ tí hon Albacete tại Cúp Nhà vua. HLV Arbeloa vừa có phát biểu đầy ẩn ý rằng: "Real Madrid cần những cầu thủ dũng cảm dính đầy bùn đất và mồ hôi trên sân, chứ không phải những người "mặc tuxedo" đứng ngoài cuộc chơi".

Real gần như hết cửa vô địch La Liga. Trận tới, nếu Barca thắng Real, họ ăn mừng danh hiệu vô địch ngay tại sân Camp Nou. Chưa bao giờ "Kền kền trắng" cần Mbappe như hiện tại nhưng khả năng ra sân của tuyển thủ Pháp rất thấp.