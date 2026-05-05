Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Perez nóng mắt với Mbappe

Hương Ly

TPO - Chủ tịch Florentino Perez yêu cầu Kylian Mbappe trở lại Madrid ngay lập tức để cùng đồng đội chuẩn bị cho trận El Clasico cuối tuần này.

mbappe-can-cot-moc-an-tuong-trong-mau-ao-real-madrid.jpg

Hình ảnh Mbappe đi nghỉ mát tại đảo Sardinia (Italia) cùng diễn viên Ester Exposito đang làm dậy sóng phòng thay đồ Real. Theo Sport, Chủ tịch Perez xem đó là hành động coi thường đội bóng của chân sút người Pháp. Ông yêu cầu Mbappe sớm trở lại Tây Ban Nha. Và ngay khi Mbappe đặt chân về Valdebebas, anh sẽ phải trải qua đợt kiểm tra y tế gắt gao. Perez muốn Mbappe phải có mặt trong trận El Clasico tới.

Ông chủ của Real không chấp nhận viễn cảnh kình địch Barcelona ăn mừng chức vô địch ngay trước mặt Kền kền trắng – một nỗi xấu hổ mà câu lạc bộ chưa từng nếm trải kể từ năm 1932.

Mbappe dính chấn thương gân khoeo và rời sân ở phút 83, trận đối đầu Betis. Anh đã ngồi ngoài ở cuộc chạm trán Espanyol. Thay vì ở lại Madrid để tập trung hồi phục chấn thương, Mbappe tranh thủ thời gian tận hưởng cùng bạn gái. Hình ảnh Mbappe ngồi trên du thuyền bị số đông CĐV Real chỉ trích dữ dội. Họ cho rằng ngôi sao người Pháp được ưu ái quá mức, chỉ biết nghĩ đến bản thân thay vì sát cánh cùng đồng đội ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

hhwq-ypwmaaposd.jpg
hhwq-ynwkaa2ew9.jpg
Ảnh đi nghỉ mát của Mbappe.

Đây không phải lần đầu chân sút người Pháp thể hiện thái độ tách biệt với tập thể. Trước đó, Mbappe từng tự ý về Paris để tìm giải pháp dự phòng điều trị chấn thương đầu gối. Sau đó, anh bị bắt gặp dạo phố cùng bạn bè đúng lúc Real Madrid thua Getafe. Một cổ động viên bình luận: "Cậu ấy chẳng khác gì quả bom trong phòng thay đồ, nơi mà sự ích kỷ có thể phá hỏng một tập thể đang hấp hối ở cuối mùa giải".

Mùa này, Mbappe ghi 41 bàn sau 41 trận, một hiệu suất ấn tượng. Tuy nhiên, anh vắng mặt trong các trận cầu sinh tử với Man City, Benfica và Atletico. Mbappe cũng không ra sân trong trận thua thảm bại trước kẻ tí hon Albacete tại Cúp Nhà vua. HLV Arbeloa vừa có phát biểu đầy ẩn ý rằng: "Real Madrid cần những cầu thủ dũng cảm dính đầy bùn đất và mồ hôi trên sân, chứ không phải những người "mặc tuxedo" đứng ngoài cuộc chơi".

Real gần như hết cửa vô địch La Liga. Trận tới, nếu Barca thắng Real, họ ăn mừng danh hiệu vô địch ngay tại sân Camp Nou. Chưa bao giờ "Kền kền trắng" cần Mbappe như hiện tại nhưng khả năng ra sân của tuyển thủ Pháp rất thấp.

Hương Ly
#Mbappe #Real Madrid #El Clasico #Perez #chấn thương #bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe