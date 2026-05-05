Diễn biến mới vụ Neymar bị tố hành hung con trai Robinho

Neymar đang đẩy đội bóng Brazil vào cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Theo thông báo chính thức từ Santos, bộ phận pháp lý của câu lạc bộ đã vào cuộc để làm rõ vụ Neymar bị cáo buộc tấn công đàn em Robinho Jr. Sự việc xảy ra tại Trung tâm huấn luyện Rei Pele, khi hai cầu thủ đang tham gia buổi tập chuẩn bị cho trận đấu ở Copa Sudamericana.

ESPN cho biết Neymar đã mất kiểm soát hành vi sau khi bị Robinho Jr rê bóng vượt qua một cách dễ dàng. Siêu sao 34 tuổi nghĩ mình bị đàn em xúc phạm, do đó ngay lập tức lao vào hành hung Robinho Jr.

Theo thông tin từ GloboEsporte, Robinho Jr đưa ra ba cáo buộc cụ thể nhắm vào Neymar, bao gồm: nhục mạ bằng những lời lẽ xúc phạm, cố tình ngáng chân và tát mạnh vào mặt. Khi cái đầu nóng của Neymar lên tới đỉnh điểm, các đồng đội ở Santos phải lao vào can ngăn, tách 2 cầu thủ ra xa trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Con trai Robinho được cho đã bị sốc và tổn thương tinh thần nặng nề sau chuỗi hành động bốc đồng của Neymar, người mà Robinho Jr xem như thần tượng, là hình mẫu để hướng tới.

Robinho Jr đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn cấp với ban lãnh đạo Santos để xem xét về việc hủy bỏ hợp đồng. Lý do cầu thủ này đưa ra là câu lạc bộ không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn tối thiểu cho cầu thủ. Santos rơi vào thế khó khi phải giải quyết, làm rõ trách nhiệm của một trong 2 cầu thủ, sau đó xử lý thỏa đáng.

Phía Neymar chưa lên tiếng về vụ việc. Một số nguồn tin nội bộ cho biết tiền đạo này đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách gọi điện và gửi tin nhắn xin lỗi đến Robinho Jr cũng như gia đình cầu thủ này. World Cup 2026 đã đến gần, Neymar không muốn gặp thêm rắc rối bên ngoài sân cỏ.

Vụ bê bối giữa Neymar và Robinho Jr nổ ra ở thời điểm nhạy cảm. Santos sắp có trận đấu quan trọng với Deportivo Recoleta (Paraguay) tại Copa Sudamericana. Chưa rõ liệu Neymar và Robinho Jr có ra sân ở trận tới hay không.