Phân nhóm hạt giống Asian Cup 2027: Bảng tử thần chờ đợi Việt Nam

TPO - Việc rơi vào nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2027 sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ngay từ vòng bảng. Hành trình sắp tới của thầy trò HLV Kim Sang-sik hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng, khi có nguy cơ chạm trán các "ông lớn" từ rất sớm.

4 nhóm hạt giống Asian Cup 2027.

Cách phân nhóm hạt giống của VCK Asian Cup 2027 dựa trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Việt Nam đứng chung nhóm với một loạt đội bóng có trình độ tương đồng như Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine hay Tajikistan.

Nhóm hạt giống số 1 quy tụ những ứng viên vô địch hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia hay Saudi Arabia. Đây đều là những đội bóng có đẳng cấp vượt trội ở khu vực châu Á. Ngay cả nhóm số 2 cũng không mang lại sự dễ chịu. Những cái tên như đương kim vô địch Qatar, Iraq, UAE hay Uzbekistan đều sở hữu lực lượng chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Khu vực Đông Nam Á có 4 đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2027. Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 3, trong khi Indonesia và Singapore được phân vào nhóm hạt giống số 4.

Nhìn lại Asian Cup 2023, người hâm mộ vẫn chưa quên việc đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu cực khó với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Dù đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp khiến hành trình của đội tuyển dừng lại tại vòng bảng. Nếu tránh được các "ông lớn" tại vòng bảng và rơi vào bảng đấu có sự cân bằng hơn, cơ hội đi tiếp của Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Những đối thủ như Oman, Syria hay thậm chí các đại diện Đông Nam Á khác sẽ mang đến cuộc cạnh tranh vừa sức hơn.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam), tại Riyadh (Saudi Arabia). Ban đầu, AFC dự kiến tổ chức lễ bốc thăm vào ngày 11/4. Tuy nhiên, do xung đột ở Trung Đông trong thời gian vừa rồi, nên lễ bốc thăm được dời đến sau đây vài ngày. VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027, tại Saudi Arabia.