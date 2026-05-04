Đêm nay VCK U17 châu Á khởi tranh, khi nào U17 Việt Nam thi đấu?

Đặng Lai

TPO - Đêm nay, VCK U17 châu Á 2026 sẽ khởi tranh bằng các trận đấu tại bảng A. Sau đây 3 ngày, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ở bảng C.

Trong lịch sử giải U17 (trước đây là U16 Châu Á), Nhật Bản đang chứng tỏ vị thế của một "ông kẹ" không thể bị xô đổ trên bản đồ bóng đá trẻ châu lục. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 4 lần nâng cao chiếc cúp vô địch (các năm 1994, 2006, 2012 và 2023).

Đáng chú ý, họ cũng chính là nhà đương kim vô địch ở giải năm nay. Xếp ngay sau sự thống trị của Nhật Bản là cuộc bám đuổi gắt gao của Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Saudi Arabia và Oman - những nền bóng đá đều đã có 2 lần xưng vương. Đêm nay, nhà vô địch U17 Nhật Bản sẽ ra quân với trận gặp U17 Qatar và đây sẽ là dịp để họ chứng tỏ vị thế của mình.

U17 châu Á luôn được biết đến là sân khấu hoàn hảo cho các tài năng trẻ bứt phá và tỏa sáng. Các vòng chung kết trong lịch sử thường xuyên chứng kiến cơn mưa bàn thắng nhờ lối chơi cởi mở, không toan tính của lứa tuổi học trò. Những trận đấu với tổng bàn thắng từ 5 đến 7 bàn không phải là chuyện hiếm. Điều tương tự cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở VCK năm nay, và không loại trừ ngay trong đêm khai mạc.

U17 châu Á 2026 sẽ là dịp để HLV Roland và các học trò chứng tỏ khả năng

Đối với U17 Việt Nam, VCK năm nay đánh dấu lần thứ 9 đội bóng vinh dự góp mặt tại ngày hội lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi này. Thành tích vang dội nhất mà bóng đá Việt Nam từng thiết lập là vị trí thứ 4 chung cuộc vào năm 2000.

Trở lại với chiến dịch 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland rơi vào một bảng đấu vô cùng gai góc. Đối mặt với những nền bóng đá sở hữu thống kê lịch sử cực "khủng" như Hàn Quốc hay UAE chắc chắn sẽ tạo ra áp lực khổng lồ, nhưng đồng thời cũng là ngọn lửa để các cầu thủ trẻ rèn giũa bản lĩnh chiến đấu.

Ngày ra quân, U17 Việt Nam sẽ đọ sức U17 Yemen và trận đấu này có thể định đoạt phần lớn cơ hội vào tứ kết, qua đó giành vé dự World Cup U17 của thầy trò HLV Cristiano Roland. Sau đó gần 3 ngày là thử thách cực đại với màn đối đầu U17 Hàn Quốc và ngày 14/5 sẽ là màn so tài với U17 UAE, đội mà thầy trò HLV Cristiano Roland đã hòa 1-1 vào năm ngoái.

Sẽ có tổng cộng 8 vé vào tứ kết và theo quy định của FIFA, 8 đội này, cùng đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, sẽ đại diện cho AFC dự World Cup U17 vào cuối năm nay. Vì vậy, nhiệm vụ của HLV Roland chắc chắn là vượt qua vòng bảng để giành vé dự sân chơi thế giới.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam
