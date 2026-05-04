Truyền thông Yemen: U17 Việt Nam là đội bóng giàu tốc độ và kỹ thuật

TPO - Tờ Mojaz News của Yemen đã dành những lời đánh giá cao cho U17 Việt Nam. Họ tin rằng đây sẽ là đối thủ trực tiếp tranh vé vào tứ kết của U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia đang trở thành tâm điểm của bóng đá trẻ châu lục. Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đây không chỉ là một giải đấu đơn thuần mà là cơ hội để thế hệ "Chiến binh Sao vàng" trẻ khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của mình.

Nằm chung bảng đấu với các đối thủ đầy khó chịu như U17 Yemen, U17 UAE và Hàn Quốc, U17 Việt Nam đang đứng trước những thử thách cực lớn nhưng cũng đầy hứa hẹn. Sau chiến dịch vòng loại ấn tượng cùng hành trình bùng nổ ở giải U17 Đông Nam Á vừa qua, U17 Việt Nam đã nhận được cái nhìn thán phục từ truyền thông Yemen.

Tờ Mojaz News trong bài phân tích các đội tuyển chung bảng với U17 Yemen đã đánh giá về tập thể của HLV Cristiano Roland: “Kết quả bốc thăm đã đặt đội tuyển U17 Yemen vào một hành trình đòi hỏi sự tập trung cao độ ngay từ trận đấu đầu tiên.

U17 Việt Nam từng gặp U17 Yemen tại vòng loại châu Á 2024

Ngày ra quân, họ sẽ phải đối mặt với U17 Việt Nam, một tập thể giàu tốc độ và kỹ thuật, tiếp theo là cuộc chạm trán nhiều duyên nợ với U17 UAE, và đỉnh điểm là thử thách lớn nhất, cuộc đối đầu khốc liệt nhất với U17 Hàn Quốc hùng mạnh, một trong những ứng cử viên vô địch”.

Mojaz News cho rằng màn so tài với U17 Việt Nam chính là trận đấu bản lề vì nó định đoạt phần lớn cơ hội đi tiếp của các cầu thủ trẻ Yemen. “Trận mở màn gặp U17 Việt Nam có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng trong nhiệm vụ tiến vào vòng loại trực tiếp. Giành được 3 điểm giúp các cầu thủ tự tin hơn và nâng cao tinh thần, giảm bớt áp lực trước những toan tính phức tạp của hai trận đấu tiếp theo.

Để giành vé vào vòng trong, đòi hỏi đội phải tích lũy càng nhiều điểm càng tốt ngay từ đầu. Do vậy, U17 Yemen phải thắng trận này. Nếu đánh bại Việt Nam, U17 Yemen sẽ rất thoải mái trên hành trình còn lại”.