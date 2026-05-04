Thua MU, HLV Liverpool phản ứng thế nào?

TPO - Ở trận đấu tâm điểm vòng 35 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã thua MU 2-3 và chịu 2 thất bại trong cùng một mùa trước Quỷ đỏ. HLV Arne Slot cho rằng chính vì thiếu vắng các trụ cột nên đội bóng của ông mới không có kết quả như ý.

Kết quả 3-2 nghiêng về MU không chỉ mang lại niềm kiêu hãnh mà còn giúp thầy trò Michael Carrick củng cố vững chắc vị trí thứ 3, bỏ xa chính đối thủ trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Khoảng cách 12 điểm giúp MU chính thức trở lại đấu trường số 1 châu Âu sau 2 mùa vắng bóng.

Trong khi đó, Liverpool vẫn bất an ở cuộc đua Top 5. Thất bại này khiến họ đối diện nguy cơ bị Bournemouth, đội bóng xếp thứ 6, vượt mặt. Sau trận, HLV Arne Slot đã nói về kết quả trận đấu ở Old Trafford.

"Chúng tôi không thể kiểm soát được điểm mạnh của họ. Chúng tôi nhận thức được nhiều vũ khí trong đội hình họ nhưng không thể chặn đứng. Trong số đó có các tình huống cố định và phản công. Bàn thua đầu tiên chúng tôi phải nhận là từ một tình huống cố định và bàn thua thứ hai, chúng tôi không được mất bóng như vậy", chiến lược gia Liverpool nhận xét.

Cunha ăn mừng bàn mở điểm cho MU

"Họ có rất nhiều cầu thủ nhanh nhẹn và tất nhiên là Bruno Fernandes có thể gây nguy hiểm ở những pha phản công. Đó chính xác là những gì đã xảy ra trong bàn thua thứ hai. Chúng tôi đã gỡ hòa nhưng như thường lệ, chúng tôi lại mất tập trung trong một khoảnh khắc và để thủng lưới bàn thứ 3.

Điều gì khiến tôi thất vọng nhất? Chúng tôi kiểm soát bóng rất nhiều nhưng không tạo ra khác biệt. Một trong những điểm mạnh của họ là phòng ngự lùi sâu và phản công. Nhưng ở các pha phản công, chúng tôi lại không thể chống đỡ.

Những lỗi thiếu tập trung cứ lặp đi lặp lại. Tôi không ngờ chúng tôi lại thua trận đấu sau khi tỷ số là 2-2. Nhưng nếu nhìn vào cả mùa giải thì có lẽ nhiều người sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thông thường khi tỷ số là 2-2, người ta kỳ vọng đội kia sẽ ghi bàn. Tiếc rằng một lần nữa, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung thôi, Liverpool đã bị trừng phạt".

HLV Slot tin rằng đây tiếp tục là bài học cho các học trò của ông. "Khoảng cách giữa việc chúng ta thắng hay thua trong một trận đấu như thế này là không quá lớn. Tôi biết khá rõ Liverpool cần cải thiện điều gì. Không có nhiều thứ có thể thay đổi trong suốt mùa giải. Tất nhiên, về mặt chiến thuật, chúng tôi có thể thay đổi một số điều. Điều đó khá rõ ràng và chúng tôi sẽ cải thiện nó ở mùa giải tới", HLV người Hà Lan nhấn mạnh.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

​

​