MU quật ngã Liverpool cùng hàng loạt CLB mạnh: Đã đến lúc đặt trọn niềm tin vào Michael Carrick

TPO - Sau thắng lợi trước Liverpool, Michael Carrick đã nối dài chuỗi trận thành công ở MU. Ông giúp đội bóng hạ hết các đối thủ lớn như Man City, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Tottenham rồi mới nhất là Liverpool. Với thành tích ấy, có thể khẳng định Carrick là ứng viên số 1 cho ghế HLV chính thức ở MU.

Một màn trình diễn mang tính bản sắc

Chiến thắng vào tối 3/5 của MU là một sự pha trộn giữa sự điềm tĩnh trong kiểm soát và sự tàn nhẫn trong các pha phản công. Dù bước vào trận đấu với một hàng thủ sứt mẻ nghiêm trọng khi mất cả Martinez và De Ligt, dù từng thua Liverpool 0-7 hồi 2023 song MU vẫn rất tự tin đối đầu Liverpool.

Carrick không chọn cách đá thiên về phòng ngự. Thay vào đó, ông thiết lập một hệ thống phòng ngự khu vực linh hoạt, bóp nghẹt không gian chơi bóng của hàng tiền vệ Liverpool do Arne Slot dẫn dắt. Nhờ đó, MU đã ghi 2 bàn chóng vánh sau 13 phút đầu.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Carrick và các tiền nhiệm chính là khả năng đọc trận đấu và thay đổi nhân sự đúng thời điểm. Khi MU bị gỡ hòa chóng vánh đầu hiệp 2, khi các học trò gặp khó trước thế trận pressing của Liverpool, ông liền rút Mbeumo, một cầu thủ tấn công ra để đưa vào Dorgu. Và quyết định ấy đã thành công. Chính Dorgu xuất hiện khiến hàng thủ Liverpool xáo trộn, tạo điều kiện để Mainoo ấn định chiến thắng 3-2.

Thời điểm Michael Carrick được đặt vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford hồi tháng 1 vừa qua, cảm giác như không có sự hiện diện nào được chào đón nồng nhiệt hơn thế ở MU. Vì sau 1 năm trầy trật dưới thời Ruben Amorim, Carrick xuất hiện như một liều thuốc giảm đau đầy nhẹ nhàng, giống hệt như cách ông từng chơi bóng một cách điềm tĩnh, uyển chuyển trên sân cỏ.

Chỉ mất vài ngày để Carrick thay đổi hoàn toàn bầu không khí u ám tại Carrington. Trong những chiến thắng vang dội trước Man City và Arsenal vào đầu năm, MU không chỉ đá tốt hơn; họ chơi bóng với một tâm thế nhẹ nhàng và tự tin hơn. Những đám mây đen bao phủ Nhà hát của những giấc mơ cuối cùng dần tan biến.

Dù đã có những giai đoạn chệch choạc vào tháng 2 và tháng 3 với những màn thể hiện có phần nhọc nhằn trước Chelsea hay Brentford, nhưng trận thắng Liverpool vừa qua đã đưa "chiếc kim đồng hồ" lựa chọn HLV xoay ngược lại về phía Carrick.

MU thắng cả 2 trận gặp Liverpool ở mùa này

Bài thi tốt nghiệp xuất sắc

Con số thống kê không hề biết nói dối: 10 chiến thắng sau 14 trận. Đó là một bảng thành tích vững chắc, một luận điểm không thể chối cãi cho năng lực của Carrick. Hãy nhìn vào danh sách những "bại tướng" dưới tay ông: Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal. Ngoài ra còn là một Aston Villa vốn đóng vai "ngựa ô" ở Premier League. Và cũng có thể kể ra Tottenham, đội có thời gian dài làm đau khổ các fan Quỷ đỏ.

Dưới thời Carrick, MU đã hạ gần như tất cả những đối thủ mà Amorim hay Ten Hag từng sợ sệt trước kia. Đó là bản thành tích mà bất kỳ HLV lão luyện nào cũng phải khao khát. Nhờ đó, MU tiến một bước dài từ kẻ lâm vào khủng hoảng đến vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và chắc suất trở lại đấu trường Cúp C1 châu Âu.

CĐV Quỷ đỏ có thể đặt câu hỏi về việc tìm kiếm một tên tuổi lẫy lừng hơn, nhưng có lẽ lúc này họ nên hài lòng với Carrick. Nếu không thể chiêu mộ được một chiến lược gia thực sự thuộc đẳng cấp thế giới, ban lãnh đạo MU chắc chắn phải trao cơ hội để Carrick duy trì đà hưng phấn này vào mùa giải tới.

Vì thời gian qua, cựu tiền vệ 44 tuổi đã làm được quá nhiều điều. Ông không chỉ mang về kết quả, ông mang về "DNA Quỷ đỏ". Đấy là thứ mà các tiền nhiệm của ông không thể mua được dù đã tốn của đội bóng hàng trăm triệu bảng.

Lúc này, có thể khẳng định rằng việc giữ chân Carrick lâu dài không chỉ là phần thưởng cho những gì ông đã làm, mà là sự đảm bảo cho một tương lai ổn định và đầy hy vọng của MU.

