Inter Milan lần thứ 21 vô địch Serie A

Inter Milan bước vào trận đấu với lợi thế lớn khi chỉ cần 1 điểm là đủ vô địch, sau khi Napoli bị Como cầm hòa 0-0. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh-đen không chọn cách tiếp cận an toàn. Họ kiểm soát thế trận ngay từ đầu, liên tục dồn ép đối thủ.

Phút 25, Nicolo Barella suýt mở tỷ số với cú dứt điểm dội xà ngang, bóng bật trúng lưng thủ môn Zion Suzuki trước khi được cản phá ngay trên vạch vôi. Sức ép cuối cùng được cụ thể hóa ở phút bù giờ hiệp một, khi Thuram thoát xuống từ đường chọc khe của Piotr Zielinski và dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số.

Hiệp hai diễn ra với thế trận một chiều. Inter vẫn kiểm soát hoàn toàn, dù thiếu sự sắc bén trong những pha bóng quyết định. Federico Dimarco và Denzel Dumfries phối hợp tạo ra cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng.

Phải đến phút 80, đội chủ nhà mới có bàn thắng thứ hai. Từ đường căng ngang của đội trưởng Lautaro Martinez, Mkhitaryan đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng và mở màn cho màn ăn mừng của các CĐV.

Chiến thắng 2-0 giúp Inter Milan đăng quang Serie A 2025/26 sớm 3 vòng đấu khi họ có 82 điểm, bỏ xa Napoli tới 12 điểm. Đây là chức vô địch Serie A thứ 21 trong lịch sử Inter Milan.

Đoàn quân của HLV Cristian Chivu trải qua một mùa giải đầy ấn tượng, duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc. Họ sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 82 bàn thắng, đồng thời thể hiện sự chắc chắn nơi hàng thủ khi chỉ để lọt lưới 31 lần.

Danh hiệu lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Inter Milan, như một lời đáp trả mạnh mẽ sau mùa giải trước đầy cay đắng. Họ từng đánh mất Scudetto ở vòng cuối, trước khi thảm bại trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League.

“Bạn có thể mắc sai lầm trên sân, nhưng đội bóng này chưa bao giờ đánh mất tinh thần đoàn kết", Barella chia sẻ. “Chúng tôi luôn chiến đấu hết mình và xứng đáng với thành quả này".

Trong khi đó, đội trưởng Lautaro Martinez nhấn mạnh: “Không dễ để đứng dậy sau những thất bại. Nhưng toàn đội đã làm việc không ngừng nghỉ. Đây là phần thưởng cho tất cả".