Nhận định Everton vs Man City, 02h00 ngày 5/5: Trận chiến bản lề

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bối cảnh đang bị Arsenal tạm bỏ xa 6 điểm, Man City hiểu rằng họ không được phép vấp ngã ở thời điểm này.

Nhận định trước trận đấu Everton vs Man City

Mọi ánh nhìn của người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù sẽ đổ dồn về sân vận động Hill Dickinson, nơi diễn ra cuộc đối đầu tâm điểm ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh giữa Everton và Man City. Trận đấu này mang ý nghĩa sống còn đối với tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Lúc này, cuộc đua đến ngôi vương Premier League đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải, Man City đang thể hiện một bộ mặt vô cùng đáng sợ cùng bản lĩnh của một kẻ chinh phục. Họ đánh bại Liverpool, lấy 3 điểm của Arsenal để san bằng khoảng cách với đối thủ.

Nhưng 2 vòng gần nhất, Arsenal đều thắng. Việc đối thủ trực tiếp Arsenal vừa giành trọn 3 điểm ở trận đấu sớm trước Fulham đã tạo ra áp lực không nhỏ lên đôi vai của các cầu thủ Man City. Nó đồng nghĩa với việc họ không được phép sẩy chân.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Everton đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Hiện tại, đội bóng vùng Merseyside xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 34 vòng. Với Everton, đây là vị trí không tệ nhưng với một đội bóng từng áp sát nhóm dự cúp châu Âu thì rõ ràng, đứng thứ 11 là một sự thụt lùi.

Man City đang nỗ lực bám đuổi Arsenal

Phong độ, lịch sử đối đầu Everton vs Man City

Phong độ của The Citizens thời gian qua là không thể cản phá. Đội bóng của Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại đấu trường quốc nội, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Sức mạnh tấn công vũ bão với trung bình 2 bàn/trận, kết hợp với bản lĩnh đá sân khách cực tốt (chỉ thua 1/12 trận xa nhà gần nhất tại Premier League) giúp họ tràn đầy tự tin giành trọn 3 điểm.

Dù Everton đã khá an toàn ở khu vực giữa bảng, nhưng phong độ gần đây của họ mang đến nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. 5 vòng đấu gần nhất, Everton chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý, hai trận thua liên tiếp với cùng tỷ số 1-2 trước Liverpool và West Ham mới đây đều diễn ra theo một kịch bản nghiệt ngã: bị thủng lưới ở những phút bù giờ cuối cùng. Các kết quả đó cho thấy dường như Everton đã lộ rõ dấu hiệu xả hơi, mất tập trung.

Những con số thống kê trong quá khứ cũng hoàn toàn quay lưng lại với Everton. Đội chủ nhà đã trải qua chuỗi 17 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trước Manchester City tại đấu trường số 1 xứ sương mù. Không những vậy, trong 8 lần gần nhất hành quân đến làm khách trước Everton, The Citizens đã thiết lập thành tích toàn thắng. Về mặt cá nhân, HLV David Moyes cũng sở hữu thành tích cực kỳ lép vế trước Pep Guardiola khi không thắng trong 15 lần chạm trán gần nhất (thua tới 12 trận).

Điểm tựa duy nhất của Everton lúc này là sân nhà Hill Dickinson, nơi họ đã có 6 chiến thắng từ đầu mùa giải. Nhưng Man City cũng đá sân khách cực tốt, chỉ thua 1/12 trận xa nhà gần nhất tại Premier League. Hôm nay, có lẽ Everton sẽ không thể cưỡng lại được sức công phá của Man City.