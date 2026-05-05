Man City sảy chân trước Everton, mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch

Trọng Đạt

TPO - Tham vọng vô địch Premier League của Manchester City đã bị giáng một đòn nặng nề, sau trận hòa gây sốc 3-3 trước Everton ở vòng 35 Premier League rạng sáng nay.

Trong chuyến làm khách trên sân Goodison Park, Man City nhập cuộc tốt và kiểm soát phần lớn hiệp một. Họ được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số đẹp mắt của Jeremy Doku với cú cứa lòng đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Jordan Pickford ở phút 43.

Tuy nhiên, hiệp hai lại chứng kiến sự sụp đổ khó tin của đội khách. Everton tận dụng triệt để những sai lầm nơi hàng thủ Man City để lật ngược thế trận. Phút 68, đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 sau tình huống Marc Guehi chuyền về thiếu an toàn, tạo điều kiện cho Thierno Barry dứt điểm tung lưới Gianluigi Donnarumma.

Chỉ 5 phút sau, Jake O’Brien đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 từ một tình huống phạt góc, trước khi Barry hoàn tất cú đúp ở phút 81, tiếp tục trừng phạt hàng thủ thiếu tập trung của Man City.

Trong thế bị dẫn 1-3, Man City vùng lên mạnh mẽ. Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 83 sau pha bứt tốc và dứt điểm tinh tế qua người thủ môn Pickford, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Khi nhiều khán giả đã nghĩ đến một thất bại, Doku một lần nữa lên tiếng. Phút 97, anh tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, bóng đi căng và hiểm, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Với kết quả này, Man City tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số 12, nhưng cái giá phải trả là một bước lùi lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Họ tiếp tục đứng thứ hai với 71 điểm sau 34 trận, kém Arsenal 5 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Cục diện cuộc đua vô địch Premier League trở nên bất lợi hơn đáng kể cho thầy trò Pep Guardiola, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ba vòng đấu.

Trong khi đó, Everton tạm đứng thứ 10 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau.

#Man City #Everton #Premier League #vô địch #Pep Guardiola #Haaland #bóng đá

