Man City hòa cay đắng Everton, Guardiola thừa nhận ngôi vô địch ngoài tầm kiểm soát

Trọng Đạt

TPO - HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City đã không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League, sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước Everton. Dù vẫn còn thi đấu ít hơn một trận, đội chủ sân Etihad hiện đã kém Arsenal 5 điểm và buộc phải trông chờ đối thủ sảy chân.

“Giờ thì quyền tự quyết không còn nằm trong tay chúng tôi nữa, trước trận thì có, bây giờ thì không", HLV Pep Guardiola nói sau trận. “Chúng tôi còn 4 trận ở Premier League. Các trận sẽ khá giống nhau và chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra".

Trước vòng đấu này, Man City đứng trước cơ hội san bằng điểm số với đội đầu bảng Arsenal nếu giành trọn 3 điểm. Nhưng kết quả hòa Everton khiến khoảng cách bị nới rộng lên 5 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu và buộc phải trông chờ Arsenal sảy chân.

Dù thất vọng, Guardiola vẫn nhìn nhận trận đấu theo hướng tích cực khi Man City thoát thua trong một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

“Một điểm vẫn tốt hơn thua", ông nói. “Chúng tôi muốn thắng và chúng tôi đã chơi hết mình vì điều đó. Các cầu thủ đã cố gắng và chơi đầy quyết liệt".

Jeremy Doku trở thành điểm sáng lớn nhất với cú đúp bàn thắng, trong đó có pha ấn định tỷ số ở phút 97 giúp Man City giành lại một điểm quý giá. Dù vậy, cầu thủ người Bỉ vẫn không giấu được sự tiếc nuối.

“Chúng tôi vẫn còn nhiều trận phía trước và mọi thứ đều có thể xảy ra", Doku nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi "nợ" bản thân và người hâm mộ".

Man City còn 4 trận đấu phía trước gặp Brentford, Crystal Palace, Bournemouth và Aston Villa. Tuy nhiên, lịch thi đấu của Arsenal được đánh giá nhẹ hơn khi lần lượt gặp West Ham, Burnley và Crystal Palace.

Dù tham vọng tại Premier League bị ảnh hưởng, Man City vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba danh hiệu quốc nội. Họ đã vô địch League Cup vào tháng 3 sau khi đánh bại Arsenal và sẽ gặp Chelsea trong trận chung kết FA Cup ngày 16/5.

#Man City #Everton #Guardiola #Premier League

