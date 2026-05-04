Nottingham Forest tiến gần mục tiêu trụ hạng sau màn đại phá Chelsea

TPO - Ra sân với đội hình B nhằm dưỡng sức cho trận bán kết lượt về Europa League nhưng các cầu thủ Nottingham Forest vẫn khiến tất cả phải ngạc nhiên với lối chơi mạch lạc, hiệu quả để đánh bại Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge. Thắng lợi này cũng giúp họ tiến rất gần tới mục tiêu trụ hạng.

foul Hết giờ! Chelsea 1-3 Nottingham Forest 90+9': Với kết quả này, Nottingham Forest đã tiến một bước rất lớn trong cuộc đua trụ hạng Premier League. Chiến thắng 3-0 trước Chelsea giúp họ nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với nhóm xuống hạng, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 trận đấu. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi đã thua 6 trận liên tiếp tại Premier League. Đội bóng vẫn đứng ở vị trí thứ 9 và hiện kém nhóm dự Champions League tới 10 điểm. goal VÀO!!! Pedro lập siêu phẩm 90+3': Từ đường chuyền của đồng đội, Pedro khống chế bóng bằng ngực rồi tung cú xe đạp chổng ngược ngoạn mục, đưa bóng găm thẳng vào lưới Nottingham Forest. Bàn thắng giúp Chelsea chấm dứt chuỗi hơn 9 giờ không ghi bàn tại Premier League, mang lại khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại Stamford Bridge. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 9 phút bù giờ. report Sels cứu thua 85': Chelsea tạo ra hai tình huống nguy hiểm liên tiếp. Đầu tiên, Delap dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm người đổi hướng và bay vọt xà ngang, mang về một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Ở tình huống sau đó, bóng đến chân Palmer. Anh tung cú sút căng, nhưng thủ môn Sels phản xạ xuất sắc, cứu thua cho Nottingham Forest. substitution Nottingham Forest thay người 80': Hutchinson được tung vào sân thay cho Bakwa. report Caicedo nhận thẻ vàng 78': Caicedo nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với McAtee. Ngay sau đó, Delap cũng bị cảnh cáo sau khi có lời qua tiếng lại với trọng tài Anthony Taylor. report CĐV Chelsea rời sân 76': Máy quay hướng lên khán đài, ghi lại cảnh hàng chục cổ động viên Chelsea bắt đầu rời Stamford Bridge từ khá sớm. ​ var VAR từ chối bàn thắng của Chelsea 73': VAR xác định Pedro đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận. Tỷ số vẫn là 0-3 nghiêng về Nottingham Forest. goal VÀO!!! Pedro rút tỷ số xuống 1-3 cho Chelsea 72': Từ đường căng ngang của Cucurella, Pedro dứt điểm cận thành nhưng trúng đúng vị trí thủ môn Matz Sels. Bóng bật ra và ngay lập tức Pedro kịp thời băng vào đánh đầu bồi, đưa bóng vào lưới đội khách. substitution Gibbs-White và Sánchez đều rời sân 66': Phía Nottingham Forest, Chris Wood vào sân thay thế Gibbs-White. Phía Chelsea, thủ môn Sánchez được rút ra nghỉ, Jørgensen thay thế trong khung gỗ. injury Va chạm nguy hiểm 61': Thủ môn Sanchez và tiền đạo Gibbs-White đều nằm sân đau đớn sau pha va chạm trong vòng cấm Chelsea. Đội ngũ y tế đã vào sân để chăm sóc cho cả hai cầu thủ.

substitution Chelsea thay người 58': Chelsea thực hiện sự thay đổi ở tuyến giữa khi Santos vào sân thay cho Lavia. goal VÀO!!! Awoniyi lập cú đúp 52': Vừa vào sân từ ghế dự bị, Morgan Gibbs-White đã ghi dấu ấn khi tung đường chuyền “dọn cỗ” cho Awoniyi đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nottingham Forest. Đội khách phải chờ giây lát khi VAR vào cuộc kiểm tra để xác định liệu có lỗi việt vị hay không. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Chelsea có sự điều chỉnh nhân sự khi Colwill vào sân thay cho Adarabioyo. Bên phía Nottingham Forest, Anderson, Morgan Gibbs-White và Milenković được tung vào sân. Rời sân là Cunha, Domínguez và Jesus. Chelsea giao bóng. foul Hết hiệp 1! 45+11': Nottingham Forest tạm dẫn 2-0 trước Chelsea. report Palmer sút trượt penalty 45+10': Trên chấm 11m, Palmer thực hiện cú sút thấp về góc phải, nhưng thủ thành Sels đã bay người cản phá xuất sắc. report Derry rời sân bằng cáng 45+9': Sau khoảng thời gian được đội ngũ y tế chăm sóc khá lâu, Derry đã phải rời sân bằng cáng. Delap vào sân thay thế cho cầu thủ trẻ của Chelsea. Nottingham cũng xác nhận sự thay đổi người khi Neco Williams vào sân thay cho Abbott. injury Va chạm mạnh 44': Stamford Bridge lặng đi sau một pha va chạm đầu rất mạnh giữa Derry và Abbott. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Chelsea. report Chelsea đòi penalty 41': Các cầu thủ Chelsea yêu cầu phạt đền khi Pedro ngã gần sát đường biên ngang sau pha tranh chấp với Yates. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor cho rằng không có phạm lỗi. report Tình huống bất ngờ 36': Từ tình huống phạt góc, pha dứt điểm của McAtee đưa bóng đập người Morato đổi hướng rồi đi hết đường biên ngang khung thành Chelsea. report Nguy hiểm! 33': Jesus đón đường chuyền dài rồi ngả người bắt volley ngay trong vòng cấm của Chelsea, nhưng không thể đánh bại thủ thành Sánchez. report Derry bị đau 30': Derry nhận sự chăm sóc y tế sau pha truy cản của Yates. Các cầu thủ Chelsea đòi phạt đền nhưng trọng tài Anthony Taylor xác định không có lỗi và cho trận đấu tiếp tục. report Derry dứt điểm 26': Nỗ lực dứt điểm đầy ngẫu hứng của Jesse Derry đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành của Nottingham Forest. report Gusto gây thất vọng 23': Sau tấm thẻ vàng, Gusto tiếp tục gây thất vọng khi vừa thực hiện một quả tạt bóng… thẳng lên khán đài. report Không được! 18': Palmer tung cú dứt điểm từ rìa trong vòng cấm, bóng đi chệch khung thành Nottingham. goal VÀO!!! Jesus ghi bàn trên chấm 11m 15': Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor đã chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng dành cho Gusto. Trên chấm 11m, Jesus đánh lừa thủ môn Sanchez, nâng tỷ số lên 2 -0 cho Nottingham. var VAR vào cuộc 13': Gusto kéo ngã Awoniyi trong vòng cấm Chelsea. Các cầu thủ Nottingham Forest lập tức đòi phạt đền. yellow Thẻ vàng đầu tiên 9': Morato của Nottingham nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống kéo ngã Pedro. report Chelsea có cơ hội đầu tiên 7': Fernandez tạt bóng tuyệt đẹp vào vòng cấm Nottingham, Cole Palmer băng vào nhưng không kịp chạm bóng. Anh đã hoàn toàn thoát khỏi sự kèm cặp, và đó có thể là bàn thắng nếu pha dứt điểm được thực hiện. goal VÀO!!! Nottingham Forest mở tỷ số sớm 2': Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải của Bakwa, Awoniyi bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho Sánchez cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Nottingham Forest. start Trận đấu bắt đầu 1': Tiếng còi khai cuộc trận đấu tại Stamford Bridge đã vang lên. Chelsea ra sân trong bộ trang phục truyền thống màu xanh. Ở phía đối diện, Nottingham Forest lựa chọn trang phục áo đỏ - quần trắng. Đội khách Nottingham giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Một CĐV Việt Nam gây chú ý trên khán đài report Bầu không khí sôi động tại Stamford Bridge report James và Colwill trở lại đội hình Chelsea Bên cạnh tâm điểm mang tên Jesse Derry, sự trở lại của đội trưởng Reece James và trung vệ Levi Colwill mang đến cú hích tinh thần đáng kể cho đội chủ sân Stamford Bridge. James có tên trong danh sách dự bị sau khi bình phục chấn thương gân kheo gặp phải hồi giữa tháng Ba. Trong khi đó, Colwill đánh dấu lần đầu tiên góp mặt trong danh sách thi đấu kể từ đầu mùa, sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Ở tuyến trên, Cole Palmer cũng đã sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát, sau khi được sử dụng từ băng ghế dự bị ở bán kết FA Cup. report Nottingham Forest thay hơn nửa đội hình Nottingham Forest bước vào trận đấu với một diện mạo hoàn toàn khác, khi HLV Vitor Pereira thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, chủ động cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị. Đây là toan tính mang tính chiến lược của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi Forest còn nguyên mục tiêu lớn phía trước: trận bán kết lượt về UEFA Europa League vào thứ Năm tới. Những cái tên quan trọng như Morgan Gibbs-White hay Elliot Anderson đều không đá chính tại Stamford Bridge. Trong đội hình xuất phát, chỉ có 3 cầu thủ gồm Morato, Nicolas Dominguez và Igor Jesus giữ được vị trí so với chiến thắng ở lượt đi trước Aston Villa trên sân City Ground . Một đội hình mang tính “xoay tua” rõ rệt và cũng là lời khẳng định rằng Forest đang đặt cược lớn cho đấu trường châu Âu. report Sao trẻ Chelsea ra mắt Premier League Trước giờ bóng lăn, HLV tạm quyền Calum McFarlane được hỏi liệu những gương mặt từng làm việc cùng ông ở đội trẻ Chelsea có cơ hội xuất hiện trong giai đoạn cuối mùa Premier League hay không. Và câu trả lời đã đến theo cách ít ai ngờ nhất: Jesse Derry. Quyết định trao suất đá chính cho cầu thủ mới 18 tuổi, người chỉ vừa gia nhập từ Crystal Palace vào mùa hè năm ngoái, rõ ràng là một canh bạc mang đậm dấu ấn cá nhân của McFarlane. Derry không hoàn toàn xa lạ với đội một. Anh từng được tung vào sân trong hiệp hai ở chiến thắng tại FA Cup trước Hull City hồi tháng Hai. Nhưng lần này là một câu chuyện hoàn toàn khác: một suất đá chính, một sân khấu lớn, và áp lực của giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh. Dẫu vậy, tài năng trẻ này có cơ sở để tự tin bởi anh từng ghi bàn cho đội tuyển Anh ở cấp độ U19. Đáng chú ý hơn, trận ra mắt của Derry mang ý nghĩa đặc biệt khi anh bước ra sân chơi Premier League đúng 12 năm và 350 ngày kể từ lần cuối cùng cha của anh, Shaun Derry, thi đấu trong màu áo Queens Park Rangers, ở cuộc đối đầu với Liverpool vào tháng 5/2013. ​ report Đội hình xuất phát Nottingham Forest Sels, Abbott, Morato, Jair Cunha, Netz, Dominguez, Yates, Bakwa, McAtee, Awoniyi, Igor Jesus. report Đội hình xuất phát Chelsea Sanchez, Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Lavia, Palmer, Enzo, Derry, Joao Pedro.

Trong lúc thượng tầng Chelsea đang mông lung sau quyết định sa thải sớm Liam Rosenior, thì dưới sân cỏ, HLV tạm quyền Calum McFarlane lại đang mang đến một câu chuyện hoàn toàn trái ngược: niềm hy vọng.

Chiến thắng tối thiểu trước Leeds United tại Wembley, được định đoạt bởi cú đánh đầu của Enzo Fernandez, không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận tịt ngòi mà còn đưa Chelsea tiến thẳng vào chung kết FA Cup chạm trán Manchester City.

Trong bối cảnh hàng loạt cái tên như Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Andoni Iraola hay Marco Silva được đưa vào tầm ngắm cho chiếc ghế nóng, McFarlane vẫn âm thầm ghi điểm bằng kết quả thực tế.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép cảm xúc kéo dài quá lâu. Nhiệm vụ cấp bách nhất của Chelsea lúc này là… tránh đi vào "vết xe đổ" của lịch sử.

Năm trận thua liên tiếp tại Premier League, không ghi nổi một bàn thắng, đó không còn là khủng hoảng, mà là sự sa sút có hệ thống. Nếu thất bại thêm một lần nữa, The Blues sẽ lần đầu tiên trong lịch sử thua 6 trận liên tiếp mà không ghi bàn.

Trớ trêu thay, họ lúc này đang gần nhóm cuối bảng hơn là nhóm dự Champions League. Hy vọng mong manh còn lại nằm ở một kịch bản gián tiếp: họ đứng ở vị trí thứ 6 và Aston Villa vừa lọt top 5, vừa vô địch Europa League.

Nhưng Nottingham Forest không đến Stamford Bridge để “phục vụ” cho giấc mơ ấy. Đội bóng của HLV Vitor Pereira đang bay cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Aston Villa ở bán kết lượt đi Europa League.

Quan trọng hơn, Forest đang sở hữu phong độ đáng sợ tại Premier League: 9 trận bất bại, 12 điểm trong 6 vòng gần nhất. Những chiến thắng hủy diệt trước Sunderland (5-0), Burnley (4-1) hay Tottenham (3-0) cho thấy đây không còn là một đội bóng chỉ biết phòng ngự. Họ đang ghi bàn với tần suất của một đội đua dự Cup châu Âu.

Thống kê đáng chú ý, Forest đã có 3/4 trận gần nhất tại Premier League ghi từ 3 bàn trở lên, bằng đúng tổng số trận họ làm được điều đó trong… 29 vòng trước đó.

Và Stamford Bridge, bất ngờ thay, lại là “điểm tựa” tinh thần của họ. Kể từ khi trở lại Premier League năm 2022, Nottingham Forest chưa từng thua trên sân của Chelsea.

Dù vậy, ký ức tháng 10 vẫn còn đó: Chelsea từng thắng đậm 3-0 ngay tại City Ground, trận đấu gián tiếp dẫn đến việc HLV Ange Postecoglou mất việc. Điều đó cho thấy, dù bất ổn, Chelsea vẫn là một ẩn số khó lường.