Nguyễn Anh Minh tiếp tục thăng hoa ở NCAA, giành ngôi Á quân West Coast Conference 2026

Nguyễn Anh Minh tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển golf Oregon State khi khép lại ba vòng đấu với các điểm số 69-67-65 gậy, đạt tổng điểm -12 và giành vị trí á quân.

Điểm nhấn nổi bật nhất đến ở vòng chung kết khi Anh Minh tạo ra một màn nước rút mạnh mẽ. Khởi đầu như mơ với 5 birdie chỉ sau 7 hố đầu tiên, golfer người Việt Nam nhanh chóng rút ngắn cách biệt và có thời điểm san bằng điểm số với người dẫn đầu, khiến cuộc đua vô địch trở kịch tính.

Anh khép lại ngày thi đấu cuối với vòng 65 gậy (-6), một trong những vòng đấu xuất sắc nhất toàn giải. Sau 54 hố, Nguyễn Anh Minh ghi tổng cộng 15 birdie, chỉ kém Ian Maspat (San Diego), người có 18 birdie và vô địch cá nhân với tổng điểm -15 (198 gậy).

Đây là lần thứ hai Nguyễn Anh Minh góp mặt trong top 3 ở mùa giải tân binh tại NCAA Division I. Trước đó, anh từng đăng quang tại Bandon Dunes Championship vào tháng 3.

Không chỉ tỏa sáng ở nội dung cá nhân, Anh Minh còn đóng góp quan trọng giúp Oregon State cải thiện vị trí đồng đội. Từ khởi đầu không thuận lợi, đội đã vươn lên hạng tư chung cuộc, qua đó giành quyền vào vòng bán kết nội dung đối kháng (match play).

Việc thường xuyên thi đấu ở NCAA đang giúp Anh Minh hoàn thiện đáng kể kỹ năng kiểm soát vòng đấu, bản lĩnh thi đấu và khả năng duy trì phong độ dưới áp lực cao. Từ một tài năng trẻ nổi bật trong nước và khu vực, anh đang từng bước khẳng định vị thế trong môi trường golf học đường hàng đầu thế giới.

