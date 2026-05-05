Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguyễn Anh Minh tiếp tục thăng hoa ở NCAA, giành ngôi Á quân West Coast Conference 2026

Trọng Đạt

TPO - Nguyễn Anh Minh giành ngôi á quân West Coast Conference Championship 2026, giải đấu thuộc hệ thống NCAA Division I, vừa khép lại trên sân Green Valley Country Club.

screenshot-2026-05-05-132637.png

Nguyễn Anh Minh tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển golf Oregon State khi khép lại ba vòng đấu với các điểm số 69-67-65 gậy, đạt tổng điểm -12 và giành vị trí á quân.

Điểm nhấn nổi bật nhất đến ở vòng chung kết khi Anh Minh tạo ra một màn nước rút mạnh mẽ. Khởi đầu như mơ với 5 birdie chỉ sau 7 hố đầu tiên, golfer người Việt Nam nhanh chóng rút ngắn cách biệt và có thời điểm san bằng điểm số với người dẫn đầu, khiến cuộc đua vô địch trở kịch tính.

Anh khép lại ngày thi đấu cuối với vòng 65 gậy (-6), một trong những vòng đấu xuất sắc nhất toàn giải. Sau 54 hố, Nguyễn Anh Minh ghi tổng cộng 15 birdie, chỉ kém Ian Maspat (San Diego), người có 18 birdie và vô địch cá nhân với tổng điểm -15 (198 gậy).

screenshot-2026-05-05-132742.png

Đây là lần thứ hai Nguyễn Anh Minh góp mặt trong top 3 ở mùa giải tân binh tại NCAA Division I. Trước đó, anh từng đăng quang tại Bandon Dunes Championship vào tháng 3.

Không chỉ tỏa sáng ở nội dung cá nhân, Anh Minh còn đóng góp quan trọng giúp Oregon State cải thiện vị trí đồng đội. Từ khởi đầu không thuận lợi, đội đã vươn lên hạng tư chung cuộc, qua đó giành quyền vào vòng bán kết nội dung đối kháng (match play).

Việc thường xuyên thi đấu ở NCAA đang giúp Anh Minh hoàn thiện đáng kể kỹ năng kiểm soát vòng đấu, bản lĩnh thi đấu và khả năng duy trì phong độ dưới áp lực cao. Từ một tài năng trẻ nổi bật trong nước và khu vực, anh đang từng bước khẳng định vị thế trong môi trường golf học đường hàng đầu thế giới.

Trọng Đạt
#Nguyễn Anh Minh #NCAA #West Coast Conference #Golf #Oregon State #Chung kết #Tài

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe