Khởi động Giải Tiền Phong Golf 'Non sông một dải' lần thứ 2: Tiếp nối hành trình tri ân

TPO - Không chỉ là một giải đấu thể thao, Tiền Phong Golf “Non sông một dải” đang dần trở thành một biểu tượng, nơi golf không còn dừng lại ở đam mê mà trở thành cầu nối của sự tri ân và trách nhiệm xã hội.

Sau mùa giải đầu tiên tạo dấu ấn mạnh mẽ, Báo Tiền Phong chính thức khởi động Giải Golf “Non sông một dải” lần thứ 2 năm 2026, tiếp tục hành trình kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Lần thứ 2 tổ chức giải Golf Tiền Phong "Non sông một dải" các golfer sẽ được tranh tài ở sân golf đẳng cấp Long Thành ở TP Đồng Nai

Năm 2025, khi lần đầu tiên được tổ chức, giải đã nhanh chóng khẳng định sức hút khi quy tụ 218 golfer tham dự, trong đó có nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội. Nhưng điều khiến Tiền Phong Golf “Non sông một dải” được nhắc đến nhiều không nằm ở quy mô, mà ở ý nghĩa. Giải ra đời đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước- một cột mốc thời gian thiêng liêng của dân tộc. Trên nền tảng đó, Ban Tổ chức đã chọn một hướng đi rõ ràng, đó là biến một giải đấu thể thao thành một hoạt động tri ân.

Sau mùa giải thành công ở lần thứ nhất năm 2025, năm nay Tiền Phong Golf Non sông một dải vẫn tiếp tục với hành trình kết nối những người chơi golf hướng về các hoạt động cộng đồng ý nghĩa

Ngay từ mùa đầu tiên, giải đã hướng tới việc gây quỹ hỗ trợ các cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, những người đã đi qua chiến tranh, để lại một phần tuổi trẻ nơi chiến trường. Từ những cú đánh trên sân golf, những mái nhà tình nghĩa đã dần được hình thành. Đó là cách mà “Non sông một dải” tạo nên sự khác biệt, không chỉ kết nối những người chơi golf mà kết nối cả những giá trị quá khứ với trách nhiệm của hiện tại.

Bước sang năm 2026, khi đất nước đã đi qua 51 năm hòa bình và phát triển, khi đúng dịp 50 năm TPHCM mang tên Bác, Giải Tiền Phong Golf “Non sông một dải” lần thứ 2 trở lại với một mục tiêu không thay đổi nhưng quyết tâm lớn hơn. Ban Tổ chức tiếp tục xác định duy trì quy mô chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tổ chức, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động vì cộng đồng.

Giải Tiền Phong Golf “Non sông một dải” lần thứ 2- 2026 sẽ quy tụ 220 golfer

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chương trình vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Đồng Nai. Đây không phải là hoạt động mang tính phong trào, mà là một cam kết xuyên suốt của giải. Mỗi golfer tham gia, mỗi doanh nghiệp đồng hành đều đang góp một phần vào những mái nhà được dựng lên, để mang lại sự ấm áp và an tâm cho những người đã hy sinh vì đất nước.

Cùng với Giải Vô địch Golf Quốc gia và Giải Tiền Phong Golf Championship- Vì Tài năng trẻ Việt Nam, Giải Tiền Phong Golf Championship Non sông một dải được kỳ vọng là sân chơi mới để các golfer tài năng trên mọi miền đất nước có cơ hội giao lưu, học hỏi và hơn hết là cùng nhau nhớ về lịch sử, tri ân những Anh hùng cách mạng, những chiến sĩ đã kiên cường, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp và cá nhân, Giải Tiền Phong Golf “Non sông một dải” đang đi đúng vào nhu cầu đó. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài, mà là không gian gặp gỡ của những con người cùng chung một giá trị, làm kinh doanh phải gắn với trách nhiệm xã hội, chơi thể thao cũng có thể tạo ra những thay đổi tích cực.

Cùng những đại sứ là Hoa hậu và Người đẹp của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong- Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: "Khi nhắc đến giải đấu, người ta không chỉ nghĩ đến kỹ thuật hay thành tích, mà nghĩ đến những mái nhà được dựng lên, những con người được giúp đỡ"

Thực tế từ mùa giải 2025 cho thấy, chính yếu tố nhân văn đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt. Hàng trăm golfer không chỉ tham gia để thi đấu, mà còn để đóng góp. Nhiều doanh nghiệp không chỉ tài trợ, mà còn chủ động đồng hành dài hạn. Đó là dấu hiệu cho thấy giải không chỉ tổ chức thành công mà đã chạm được vào cảm xúc và nhận thức của cộng đồng.

Năm 2026, kỳ vọng dành cho giải càng lớn hơn. Không chỉ là tăng số lượng người tham gia, mà là nâng tầm chất lượng, xây dựng giải trở thành một thương hiệu sự kiện có vị trí riêng trong làng golf Việt Nam. Một giải đấu mà khi nhắc đến, người ta không chỉ nghĩ đến kỹ thuật hay thành tích, mà nghĩ đến những mái nhà được dựng lên, những con người được giúp đỡ.

Với nhiều giải thưởng hấp dẫn, Tiền Phong Golf “Non sông một dải” 2026 sẽ thu hút nhiều golfer tham gia.

Giải Tiền Phong Golf “Non sông một dải” lần thứ 2 chính thức khởi động vào ngày 24/5/2026 tại sân Sân golf Long Thành ở 99A, đường Phước Tân - Long Hưng, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Giải quy tụ 220 Golfer

Ban Tổ chức gửi lời mời dành cho cộng đồng golfer trên cả nước, cho các doanh nghiệp, tổ chức và những cá nhân mong muốn góp phần vào một hành trình ý nghĩa. Trên sân golf, mỗi cú swing có thể chỉ kéo dài vài giây. Nhưng phía sau đó, là một câu chuyện dài hơn, đó là câu chuyện về sự tri ân, về trách nhiệm và về cách mà những giá trị tốt đẹp được lan tỏa.

Thông tin về giải Tienphong Golf Championship NON SÔNG MỘT DẢI LẦN THỨ 2 – 2026: - Đơn vị tổ chức: Báo Tiền Phong - Đơn vị phối hợp: Công ty HST và Golf Long Thành - Thời gian: Ngày 24/5/2026 - Địa điểm: Sân Golf Long Thành: 99A, đường Phước Tân - Long Hưng, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai - Quy mô: 220 golfer Cơ cấu Giải thưởng của các bảng đấu: - Giải Nhất, Nhì, Ba của từng bảng thi đấu tính theo điểm NET trên sân thi đấu với giải thưởng là cúp và quà. - Các giải kỹ thuật: + Nearest to the Pin dành cho Nam: Hố 5A và 5D + Nearest to the Pin dành cho Nữ: Hố 4B + Nearest to the Line dành cho Nam: Hố 1B và 5C + Nearest to the Line dành cho Nữ: Hố 1A + Longest Drive dành cho Nam: Hố 3A và 2C + Longest Drive dành cho Nữ: Hố 2B - Giải thưởng Hole-In-One: 2 xe ô tô, 2 bộ gậy Honma, bình rượu sâm ngọc linh quý hiếm… Tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng. - Lệ phí và cách thức đăng ký: + Lệ phí tham gia khách lẻ là 4.000.000 VNĐ/người + Hội viên Long Thành là 2.200.000 VNĐ/người + Lệ phí khách bao gồm: Phí green, phí caddy, áo nón, dù, 1/2 phí xe điện, tiệc gala trao giải, quà tặng… ​ Mọi thông tin về giải đấu xin liên hệ: Nhà báo Trần Ngọc Lâm Phó Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM Điện thoại: 093.888.2009

