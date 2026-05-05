Thể thao

HLV Atletico phản ứng khi bị nói là 'mê tín' trước trận gặp Arsenal

Đặng Lai

TPO - Trước thềm trận bán kết lượt về Champions League tại Emirates, HLV Diego Simeone đã có một quyết định gây chú ý khi thay đổi hoàn toàn địa điểm đóng quân của Atletico Madrid. Động thái này khiến người hâm mộ tò mò, rằng có thể Simeone làm như vậy vì yếu tố tâm linh.

Trong chuyến hành quân đến London hồi tháng 10 năm ngoái tại vòng phân hạng Champions League, Atletico Madrid đã chọn lưu trú ở Regent’s Park - một khu vực sang trọng bậc nhất thủ đô nước Anh. Tuy nhiên, chuyến đi đó đã trở thành một cơn ác mộng khi Atletico bị Arsenal vùi dập không thương tiếc với tỷ số 4-0.

Chính vì vậy, trước trận bán kết Cúp C1, khi truyền thông phát hiện xe bus của Atletico Madrid xuất hiện tại một khách sạn ở khu Shoreditch thay vì địa điểm quen thuộc cũ, nhiều người tin rằng Simeone đang cố gắng "thay đổi phong thủy".

Trong buổi họp báo trước trận, trong lúc được các phóng viên hỏi về việc liệu có phải đang thực hiện một biện pháp "tâm linh" để cầu may hay không, Diego Simeone đã bật cười và đưa ra một lời giải thích vô cùng thực tế nhưng cũng không kém phần hài hước:

"Mọi người đừng quá suy diễn. Chúng tôi đang chơi tốt hơn rất nhiều so với hồi tháng 10. Còn về khách sạn ư? Đơn giản là khách sạn này rẻ hơn nơi cũ thôi. Đó là lý do duy nhất chúng tôi chuyển chỗ đóng quân", vị HLV của Atletico nói. Ông nhấn mạnh rằng kết quả trận bán kết sẽ "phụ thuộc vào màn trình diễn trên sân chứ không phải bất kỳ sự quản lý ngoài sân cỏ hay các trò chơi tâm linh nào".

Câu trả lời này ngay lập tức gây sốt trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một "đòn tâm lý chiến" kinh điển của Simeone. Bằng cách nói về chuyện tiền bạc và đùa giỡn về sự tiết kiệm, ông đã vô tình (hoặc hữu ý) làm giảm đi bầu không khí ngột ngạt của một trận bán kết Champions League, giúp các cầu thủ bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái nhất.

"Điều tôi nhận thấy là họ luôn tìm kiếm một tiêu đề nào đó khác thường để khiến trận bán kết cuốn hút hơn", Simeone tiếp tục. "Với tôi, đơn giản là đội nào chơi tốt hơn và củng cố được lực lượng của mình sẽ là đội có cơ hội chiến thắng cao hơn".

Phải thừa nhận rằng Simeone nói đúng, Atletico Madrid hiện tại đã lỳ lợm hơn rất nhiều so với thời điểm thua 0-4 tại vòng bảng. Trận hòa 1-1 ở lượt đi đã chứng minh họ đủ sức ngăn chặn sức mạnh hỏa lực của Arsenal. Trước đó, họ cũng từng loại một Barca hùng mạnh trong tấn công trên cả 2 mặt trận Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và Cúp C1 châu Âu.

#Arsenal #Atletico Madrid #Champions League #Diego Simeone #Mikel Arteta #bóng đá quốc tế #tin nhanh bóng đá #bán kết C1.

