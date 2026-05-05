Thể thao

Khởi tranh Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026

Trọng Đạt

Ngày 5/5 tại Hà Nội, Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia (VPL) 2026 chính thức ra mắt, mở màn cho mùa giải thứ 7 của sân chơi phong trào đã tiệm cận tính chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia (VPL) 2026 do Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 13 năm phát triển của giải bóng đá 7 người tại Việt Nam – một “đặc sản” giàu tính cộng đồng, ngày càng ăn sâu vào đời sống thể thao trong nước và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong hành trình đó, Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia (VietNam Premier League - VPL) đã từng bước vươn lên trở thành sân chơi tiêu biểu, giữ vai trò đầu tàu trong việc định hình, phát triển và nâng tầm loại hình bóng đá này.

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá 7 người tại Việt Nam đã hình thành một hệ sinh thái vận hành tương đối hoàn chỉnh. Các cầu thủ không chỉ thi đấu phong trào mà còn có thể ký hợp đồng, nhận lương, tập luyện chuyên nghiệp và thậm chí tham gia chuyển nhượng giữa các đội bóng.

Đáng chú ý, từ năm 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức ban hành Luật thi đấu bóng đá 7 người, tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần ghi nhận và đồng hành cùng sự phát triển của loại hình này.

Vòng loại VPL-S7 sẽ diễn ra từ ngày 9/5 đến 12/7 trên phạm vi toàn quốc, được chia thành ba khu vực. Miền Bắc có 12 đội thi đấu tại sân Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hoàng Liệt (Hà Nội), miền Nam có 12 đội tranh tài tại sân Phước Long (TP.HCM), trong khi khu vực miền Trung và Tây Nguyên với 8 đội sẽ thi đấu tại sân Đầm Sen (Đà Nẵng).

Từ đây, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 18/7 đến 25/7 tại Hà Nội.

Ở những mùa giải gần đây, Đại Từ là đội bóng giàu thành tích nhất với hai chức vô địch vào các năm 2023 và 2024.

#bóng đá 7 người #VPL 2026 #giải bóng đá #Việt Nam #đội bóng

