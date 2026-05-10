Những điều độc đáo về bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

TPO - Hàn Quốc, Việt Nam, UAE... các đội tuyển ở bảng E VCK Asian Cup 2027, sở hữu những thống kê độc nhất vô nhị, biến bảng đấu này thành nơi thú vị bậc nhất ở Cúp châu Á năm sau.

UAE - đội tuyển nhập tịch nhiều nhất giải

Nếu tính cầu thủ nhập tịch theo diện không huyết thống bản địa thì ở Asian Cup 2027, UAE mới là đội sở hữu cầu thủ nhập tịch nhiều nhất chứ không phải Indonesia. Ở những đợt tập trung gần nhất, danh sách đội tuyển nước này ghi nhận con số kỷ lục lên tới 13 cầu thủ được “thu nạp” theo dạng sinh sống đủ 5 năm liên tiếp ở UAE và được đổi quốc tịch.

Nhóm cầu thủ này chủ yếu đến từ Nam Mỹ, châu Âu, đóng vai trò then chốt trong bộ khung thi đấu chính thức của UAE. Trong số 13 người, có tới 8 đến từ Brazil gồm Caio Canedo, Fábio Lima, Caio Lucas, Bruno, Luanzinho, Marcus Meloni, Lucas Pimenta và Gustavo Alemao. Làn sóng Nam Mỹ còn được củng cố bằng các tiền vệ gốc Argentina như Nicolas Gimenez và Gastón Suarez.

Ngoài ra, danh sách nhập tịch của UAE còn mở rộng với sự góp mặt của Kouame Autonne (Bờ Biển Ngà), Alaeddine Zouhir (Tunisia), Mackenzie Hunt (Anh) và tiền đạo trẻ Richard Akonnor (Ghana). Chiến lược của Liên đoàn bóng đá UAE là tận dụng quy định cư trú 5 năm của FIFA. Không rõ ở Asian Cup 2027, UAE sẽ triệu tập bao nhiêu “lính đánh thuê” nhưng khó có đội tuyển nào đọ lại với họ về số lượng cầu thủ theo diện nhập quốc tịch từ quốc gia khác.

Bảng đấu có số lần dự World Cup nhiều nhất

Với tổng cộng 12 lần góp mặt, bảng E tại Asian Cup 2027 là nơi sở hữu nhiều tấm vé dự World Cup nhất. Hàn Quốc nắm giữ kỷ lục châu Á với 11 lần tranh tài ở Cúp thế giới. So với phần còn lại của châu Á, con số của Hàn Quốc là hoàn toàn vượt trội. Nhật Bản dù rất mạnh nhưng cũng mới chỉ 7 lần tham dự, trong khi những "đại gia" khác như Iran, Saudi Arabia dừng lại ở con số 6 VCK.

1 lần còn lại ở bảng E thuộc về UAE ở kỳ 1990 trong khi các đội tuyển Việt Nam, Yemen và Lebanon chưa tham dự Cúp thế giới lần nào. Tổng số vé World Cup ở bảng E gấp tới 3 lần bảng B (Triều Tiên 2 lần, Uzbekistan và Jordan cùng 1 lần).

Hàn Quốc - đội tuyển khát chức vô địch Asian Cup nhất

Dù luôn được coi là "ông kẹ" của bóng đá châu Á và thường xuyên góp mặt tại World Cup, nhưng Hàn Quốc lại là đội tuyển có cơn khát vô địch Asian Cup lâu nhất trong số các đội từng đăng quang. Họ lên ngôi ở 2 kỳ đầu tiên, 1956 và năm 1960. Nhưng kể từ đó đến nay, dù sở hữu nhiều thế hệ ngôi sao như Park Ji-sung hay Son Heung-min, đội tuyển xứ kim chi vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp này thêm một lần nào.

Trong 66 năm qua, tuyển Hàn Quốc đã 4 lần vào chung kết và cả 4 lần đều thất bại. Đây chính là đội thua chung kết nhiều nhất trong lịch sử Asian Cup. Kỳ 2027 có lẽ là cơ hội cuối cùng để Son Heung-min giải cơn khát cho đội tuyển nước nhà.

Bảng đấu duy nhất có các HLV chơi cùng vị trí khi còn là cầu thủ

Nếu các HLV của Hàn Quốc, Việt Nam và UAE vẫn tại vị từ nay đến vòng chung kết thì họ sẽ giúp cho bảng E chứng kiến điều độc nhất vô nhị, là 100% số HLV đều từng đá hậu vệ khi còn xỏ giày thi đấu. Tuyển Hàn Quốc được dẫn dắt bởi Hong Myung-bo, người vốn là trung vệ quét hàng đầu châu Á. Trong khi đó HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam cũng là hậu vệ trứ danh của bóng đá Hàn Quốc.

Ở đội tuyển UAE, dẫn dắt họ hiện tại là Cosmin Olaroiu, cựu trung vệ người Romania. Một khi đưa Lebanon tới VCK, HLV Madjid Bougherra cũng sẽ "chung mâm" vì ông từng là cựu trung vệ của đội tuyển Algeria. E cũng là bảng đấu duy nhất mà các HLV chơi cùng vị trí khi còn là cầu thủ.

Trong trường hợp Yemen dự VCK, HLV Noureddine Ould Ali sẽ không được so sánh vì ông không chơi bóng chuyên nghiệp trước khi cầm sa bàn. Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng thời thi đấu nghiệp dư cho đội bóng quê hương Ain Bénian, ông Ali cũng đá hậu vệ.

Có thể nói bảng E tại Asian Cup 2027 đang hội tụ những "bức tường thép" trên băng ghế chỉ đạo. Việc các chiến lược gia đều có xuất thân từ vị trí phòng ngự là một chi tiết cực kỳ hiếm gặp và thú vị mà bảng đấu của đội tuyển Việt Nam mang lại.

Bảng đấu duy nhất chưa… đủ đội

Theo lịch thi đấu ban đầu, trận đấu mang tính quyết định ở bảng B vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 giữa Lebanon và Yemen được ấn định vào ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, màn so tài này đã không thể diễn ra như dự kiến và buộc phải dời lịch sang ngày 5/6.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc hoãn trận đấu xuất phát từ những lo ngại về an ninh trước tình hình nhiều biến động ở Trung Đông. Nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ và thành viên ban tổ chức, AFC đã ra quyết định lùi lịch thi đấu để trao thêm thời gian cho phía Lebanon chuẩn bị một địa điểm thi đấu trung lập phù hợp.

Trước khi bước vào trận đấu bù vào tháng 6 tới, cục diện điểm số tại bảng B đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Lebanon nắm giữ lợi thế rất lớn khi dẫn đầu bảng với 13 điểm (4 thắng, 1 hòa). Bám sát ngay phía sau là Yemen với 11 điểm (3 thắng, 2 hòa). Với khoảng cách điểm số hiện tại, Lebanon chỉ cần giành tối thiểu một kết quả hòa là sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng. Ngược lại, Yemen bị dồn vào thế chân tường và buộc phải giành trọn 3 điểm. Đội bóng nào giành chiến thắng trong cuộc đua tay đôi này sẽ lấy tấm vé cuối cùng dự VCK. Phải 1 tháng nữa, bảng E mới đủ 4 đội tuyển tranh tài.