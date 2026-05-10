Bạo loạn ở giải CH Czech: Thủ môn gục xuống sân vì pháo sáng

Đám đông cổ động viên Slavia Prague tràn xuống sân, ném hàng loạt pháo sáng và bom khói vào khu vực thi đấu, tạo ra khung cảnh hỗn loạn tại sân vận động Fortuna. Một quả pháo sáng bay trúng mặt thủ môn Jakub Surovcik của Sparta Prague khiến anh gục ngã trên sân cỏ. Sau đó, các nhân viên an ninh và y tế vội lao vào để đưa Surovcik ra khỏi khu vực nguy hiểm

Trọng tài ra quyết định nhanh chóng về việc thổi còi kết thúc dù trận đấu chỉ còn vài phút. Toàn bộ đội hình Sparta Prague vội vã tháo chạy khỏi mặt cỏ, chạy thẳng vào đường hầm và lên xe buýt của đội để đảm bảo an toàn. Bên trong sân, hàng trăm cổ động viên vẫn đốt pháo sáng.

Cảnh sát CH Czech huy động lực lượng chóng bạo động, tiến thẳng vào sân Fortuna để lập lại trật tự. Sau trận đấu, cơ quan chức năng tuyên bố họ đã thu thập hình ảnh camera an ninh và sẽ khởi tố hình sự với những cá nhân gây rối. Các CĐV gây rối được xác định là nhóm "hooligan" của Slavia Prague. Họ lao vào sân để ăn mừng khi trận đấu chưa kết thúc. Trên khán đài, các CĐV Slavia Prague chân chính chỉ trích nhóm quá khích vì trận đấu bị đội nhà chỉ còn cách chức vô địch vài phút.

Trận derby khốc liệt của bóng đá CH Czech bị phá hỏng theo kịch bản không tưởng. Chủ tịch CLB Slavia Prague, ông Jaroslav Tvrdik, chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi không còn từ ngữ nào để bào chữa. Các CĐV đã lao vào sân và làm gián đoạn trận đấu, trước khi trận đấu bị hủy vì lý do khách quan".

Trước khi bạo loạn nổ ra, Slavia Prague thi đấu áp đảo và duy trì lợi thế dẫn bàn 3-2 cho đến những phút cuối cùng. Trọng tài chỉ còn đếm ngược từng giây trước khi thổi còi mãn cuộc và đội chủ nhà chính thức lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, chính CĐV Slavia Prague phá hỏng "bữa tiệc ấy". Liên đoàn bóng đá CH Czech sẽ ra án phạt nặng cho công tác tổ chức trận đấu của Slavia Prague. Hiện chưa rõ trận derby này sẽ đá lại theo hình thức nào.