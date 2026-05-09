Chelsea cầm hòa Liverpool, ngắt mạch 6 trận thua

TPO - Bàn thắng của Enzo Fernandez đã giúp Chelsea cầm hòa Liverpool 1-1 ngay tại Anfield ở vòng 36 Ngoại hạng Anh, qua đó chấm dứt chuỗi sáu trận thua liên tiếp tại Premier League và mang về điểm số đầu tiên cho HLV tạm quyền Calum MacFarlane.

Đội chủ sân Anfield khởi đầu đầy hứng khởi và sớm vượt lên ở phút thứ 6 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Ryan Gravenberch. Tiền vệ người Hà Lan nhận đường chuyền từ tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, Liverpool dần đánh mất thế trận. Chelsea chơi tự tin hơn, liên tục gây áp lực và có được bàn gỡ ở phút 35. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Enzo Fernandez đưa bóng xuyên qua vòng cấm địa, rồi găm thẳng vào góc xa khung thành Liverpool trong sự bất lực của thủ môn Giorgi Mamardashvili.

Chelsea thậm chí tưởng như đã vượt lên đầu hiệp hai khi Cole Palmer đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Marc Cucurella việt vị trong tình huống tham gia triển khai bóng.

Liverpool cũng trải qua cảm giác tiếc nuối tương tự khi Curtis Jones đánh đầu ghi bàn sau pha kiến tạo của Cody Gakpo, song VAR xác định tiền đạo người Hà Lan đã đứng dưới hàng phòng ngự Chelsea trước đó.

Trong quãng thời gian cuối trận, Liverpool gia tăng sức ép mạnh mẽ nhằm tìm kiếm chiến thắng. Dominik Szoboszlai sút dội cột dọc từ ngoài vòng cấm, còn Virgil van Dijk đánh đầu trúng xà ngang sau một tình huống phạt góc, nhưng may mắn không đứng về phía đội chủ nhà.

Kết quả này giúp Liverpool tiếp tục giữ vị trí thứ 4 với 59 điểm sau 36 trận, tiến gần hơn tới tấm vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Chelsea vẫn đứng thứ 9 với 49 điểm.

Trận hòa này chưa thể giúp Chelsea cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng ít nhất cũng phần nào giải tỏa áp lực trước trận chung kết FA Cup gặp Manchester City vào tuần tới.

“Chúng tôi đã chiến đấu như một tập thể thực sự", hậu vệ Marc Cucurella chia sẻ sau trận đấu. “Có thể đây chưa phải màn trình diễn hoàn hảo nhất, nhưng Chelsea đã cho thấy nếu đoàn kết và nỗ lực cùng nhau, chúng tôi vẫn là một đội bóng rất mạnh".

