Thể thao

HLV Liverpool bị CĐV la ó vì rút tài năng trẻ ra khỏi sân

Đặng Lai

TPO - HLV Arne Slot đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các CĐV tại Anfield vì quyết định rút Rio Ngumoha ra nghỉ sớm trong trận đại chiến với Chelsea.

Rio Ngumoha, tài năng 16 tuổi, đang là cái tên gây sốt với những màn trình diễn bùng nổ dưới màu áo Liverpool. Trước Chelsea vào tối 9/5, chính cầu thủ này đã kiến tạo nên bàn mở tỷ số của Liverpool. Ngoài ra anh còn tạo ra hàng loạt pha đi bóng chất lượng.

Chính vì vậy, khi thấy anh rời sân sớm để nhường chỗ cho Alexander Isak ở phút 66, không ít người hâm mộ đã tỏ ra bất bình, cho rằng Slot đang kìm hãm cơ hội thể hiện của một "viên ngọc thô" đang vào phom. Thời khắc Ngumoha bước ra khỏi đường pitch, cả sân Anfield bỗng chốc vang dội những tiếng la ó. Kết quả hòa 1-1 càng khiến nhiều fan The Kop bức xúc. Họ càng có lý do để chỉ trích HLV trưởng người Hà Lan.

Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, Arne Slot khẳng định quyết định này hoàn toàn dựa trên sự an toàn của cầu thủ. Ông tiết lộ rằng Ngumoha đã gặp phải một số vấn đề về cơ bắp, và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm vì một chấn thương có thể hủy hoại sự nghiệp của anh ngay từ khi bắt đầu.

HLV Slot và các học trò vừa mất điểm trên sân nhà

“Có rất nhiều người không đồng ý với thay đổi này, điều đó hoàn toàn dễ hiểu”, HLV Slot nói với TNT Sports. “Anh ấy gặp vấn đề về cơ bắp và khi tôi hỏi anh ấy, anh ấy nói rằng anh ấy không chắc mình có thể tiếp tục được nữa.

Tôi biết NHM phản ứng như vậy vì anh ấy là một cầu thủ giỏi. Trong bóng đá, thường thì mọi người không biết hết mọi chuyện. Tôi là HLV và tôi cần đưa ra quyết định. Hiểu được lý do tại sao thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn."

HLV Arne Slot chia sẻ rằng việc bảo vệ những đôi chân giá trị như Rio Ngumoha ở giai đoạn này quan trọng hơn nhiều so với việc ép anh thi đấu thêm vài chục phút trong tình trạng thể lực không đảm bảo. Nhưng xét về tính hiệu quả, quyết định của ông đã không đem lại thành công. Isak sau khi vào sân hoàn toàn bị chia cắt với các đồng đội, không tạo ra nhiều dấu ấn như Ngumoha. Đó cũng là lý do Liverpool không thể đánh bại Chelsea, đội trước đó toàn thua 6 trận.

