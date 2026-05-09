Lò đào tạo Phạm Lý Đức, Nhật Minh 'săn' tài năng mới

Vĩnh Xuân

TPO - Trung tâm đào tạo nơi chắp cánh cho các tuyển thủ U23 Việt Nam như Phạm Lý Đức, Nguyễn Quốc Việt đang bước vào mùa tuyển sinh mới.

Nhật Minh (trái) là sản phẩm của lò đào tạo Nutifood vừa toả sáng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

Ngày 9 và 10/5, Học viện bóng đá Nutifood tổ chức "Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026" tại sân vận động Thanh Trì (Hà Nội) trước khi diễn ra tại sân vận động Hoa Lư (TP.HCM) vào ngày 16 và 17/5.

Khác với các kỳ tuyển sinh truyền thống trước đây, Học viện bóng đá Nutifood quyết tâm mang đến một "ngày hội", nơi không chỉ các cầu thủ nhí đến để theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp mà còn là không gian để bất kỳ bạn nhỏ yêu thích bóng đá nào cũng có thể đến trải nghiệm.

Bên cạnh khu vực tuyển sinh, các hoạt động sẽ được tổ chức liên tục với một quy trình trải nghiệm khép kín, kết hợp giữa thể thao và khoa học dinh dưỡng, bao gồm kiểm tra thể lực, tư vấn của các chuyên gia và chuỗi thử thách vận động.

Các cầu thủ nhí còn có cơ hội gặp gỡ các thần tượng bóng đá của U23 và đội tuyển Việt Nam như: Phạm Lý Đức, Nhật Minh, Nguyễn Quốc Việt, Quốc Cường. Ngoài ra, các em còn có cơ hội giao lưu, thi đấu cùng những học viên khóa 3 đang theo học tại Học viện.

Dưới sự hướng dẫn của HLV Guillaume Graechen, các bạn nhỏ sẽ được tiếp cận những bài kiểm tra kỹ năng được thiết kế phù hợp với lứa tuổi.

HLV Guillaume Graechen cũng được biết đến là người thầy đứng sau nhiều thế hệ cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam, từ lứa U23 Thường Châu 2018 với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đến các cầu thủ trẻ vừa giành hạng 3 tại U23 châu Á 2026 như Phạm Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường.

Kết thúc vòng thi tại Hà Nội và TP.HCM, những cá nhân xuất sắc nhất sẽ giành tấm vé bước vào vòng loại trực tiếp tại Gia Lai.

